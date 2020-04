Meteo, allerta della Protezione Civile: vento forte in molte regioni italiane

La Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo per la giornata di domani, venerdì 1 maggio.

Le previsioni meteo per la giornata di domani annunciano forti venti di burrasca.

Condizioni avverse

La protezione civile ha diramato l’allerta meteo per la giornata di domani venerdì 1 maggio e festa dei lavoratori. In particolare, le previsioni del tempo annunciano forti venti di burrasca. La causa sarebbe una perturbazione proveniente dall’Oceano Atlantico che, in queste ore, sta già interessando l’Europa. Per questo motivo, saranno tante le piogge ma anche le forti raffiche di vento sulla penisola.

Domani potremo assistere ad una fase uno di instabilità metereologica con forti venti a burrasca e mareggiate sulle coste. Sarà colpita soprattutto l’Italia centrale. Agitati i mari del Mar Ligure. In particolare, i mari di Ponente e quelli del Sud saranno mossi o molto mossi per quel che riguarda canale di Sicilia, Ionio e Tirreno.

Attesa allerta gialla in Lombardia

Le previsioni meteo per Toscana, Emilia Romagna e Marche annunciano forte vento. Per la Lombardia, invece, sono previsti forti piogge. A spaventare il rischio idrogeologico possibile sull’Alta Pianura Orientale e sulle Prealpi Orientali. Per questo motivo, per la Lombardia centro orientale è prevista un’allerta meteo gialla.

Come si legge sulla nota diramata dalla Protezione Civile e ripresa da fanpage:

“L’Europa mediterranea è interessata da un flusso occidentale al cui interno viaggiano degli impulsi instabili, causa di alcuni rapidi peggioramenti delle condizioni meteorologiche sull’Italia, associati ad un rinforzo dei venti”.

Lo stesso si legge su Twitter:

Venti fino a burrasca forte su Emilia Romagna, Toscana e Marche.

AllertaGIALLA domani, #1maggio, sulla Lombardia.

Particolare attenzione va prestata alle prime ore della giornata di domani.