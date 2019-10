Tragedia a Messina, Angelina muore di parto a Patti: salvo il neonato

Una grande tragedia a Patti – Messina – dove Angelina muore di parto a 38 anni. Ma cosa è accaduto?

Patti a Messina è in lutto per la morte improvvisa di Angelina, deceduta mentre metteva al mondo il suo bambino. Ora tutti vogliono la verità

La terribile morte di Angelina Pintaudi

Angelina ha scosso la Sicilia appena la notizia ha fatto il giro di tutti i Paesi. Molto conosciuta come violinista la donna si è recata in ospedale per la fase naturale delle doglie.

Secondo una prima ricostruzione la donna si è sentita male proprio durante questa fase, mentre spingeva per partorire, perdendo i sensi.

E’ stato in quel momento che i medici hanno fatto il possibile per rianimarla, ma un arresto cardiaco – che verrà confermato dai medici dopo le opportune verifiche – le ha portato delle complicanze e successivamente il decesso.

I medici, nonostante tutta la tragedia, sono riusciti a salvare il bambino che stava nascendo. Grandissimo il dolore per i familiari, il marito e l’altra bambina di tre anni.

Le indagini e il dolore della famiglia

La Polizia è arrivata all’Ospedale per condurre una indagine e ricostruire quanto accaduto alla giovane mamma, anche grazie all’aiuto di medici e testimoni.

Domenico Sindoni, direttore sanitario Asp Messina, non ha rilasciato alcun dettaglio:

“al momento posso esprimere solo tutto il nostro profondo dispiacere per la morte della paziente”

Sui social è grande il dolore di amici e parenti, che lasciano un saluto a questa giovane mamma e violinista che non vedeva l’ora di abbracciare il suo secondogenito: