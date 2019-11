Una nave italiana in Messico è stata attaccata dai pirati, con un violento scontro a fuoco e due marinai feriti. Ecco cosa è accaduto

Due i marinai feriti nello scontro a fuoco con i pirati che hanno attaccato una nave dei nostri connazionali in Messico.

Nave italiana attaccata in Messico

La nave italiana Remas si trova in Messico in quanto utilizzata come vascello per le operazioni di rifornimento delle piattaforme petrolifere. Ma oggi la giornata si è svolta diversamente, infatti ad un certo punto è stata violentemente attaccata da dei pirati che hanno assaltato l’imbarcazione utilizzando i loro fucili: due dei marinai sono rimasti feriti.

La nave si trovava al largo delle coste messicane, da dove sicuramente sono partiti anche gli aggressori. Le prime indiscrezioni indicano un gruppo composto da otto persone – uomini – che si sono avvicinati con l’ausilio di due barchini veloci.

Non appena aver fatto irruzione a bordo hanno aperto il fuoco contro l’equipaggio, rubato quanto possibile e poi dileguati nel nulla sempre a bordo dei loro barchini.

I marinai feriti nell’attacco

Secondo quanto emerge da AdnKronos, sarebbero due i militari feriti e trasportati urgentemente all’ospedale più vicino.

Uno di loro sarebbe stato raggiunto da una pallottola alla gamba, mentre l’altro da un oggetto contundente direttamente alla testa: non sono in pericolo di vita.

La nave ha dovuto fare subito ritorno al porto di Ciudad del Carmen, scortata da una unità militare messicana contattata subito dopo l’aggressione degli otto uomini.

A bordo della Remas ci sono 35 persone – tra loro anche l’ufficiale della Marina Militare messicana fondamentale per prendere accordi con le autorità locali.