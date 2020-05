Fase 2, Messe aperte ai fedeli dal 18 maggio ’20

Firmato il protocollo tra Governo e la CEI: oggi 7 maggio è stato firmato il protocollo a Palazzo Chigi dal cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, dal premier Giuseppe Conte e dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese.

Dal 18 maggio i fedeli potranno tornare a Messa.

Ci saranno ingressi contingentati ed i fedeli per accedere alla Santa Messa in Chiesa dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina.

Inoltre, non potranno entrare coloro che hanno una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° centigradi.

Nel pieno rispetto del distanziamento sociale tra le persone, il parroco individuerà la capienza massima dell’edificio sacro. In ogni caso bisognerà evitare ogni forma di assembramento.

Per distribuire la comunione il Sacerdote dovrà igienizzare le mani e indossare i guanti e la mascherina, avendo cura di non venire a contatto con le mani dei fedeli.

Tra i fedeli la distanza deve essere di almeno un metro e mezzo onde evitare assembramenti all’interno della Chiesa.

“Le misure di sicurezza previste nel testo indicano le modalità più idonee per assicurare che la ripresa delle celebrazioni liturgiche avvenga nella maniera più sicura per la salute pubblica e per la tutela dei fedeli”,