Antonio Zequila e Aristide Malnati puntano alle emozioni per raggiungere il cuore del pubblico. I due concorrenti del ‘GF Vip 4’ hanno dedicato un messaggio smielato a tutte le mamme italiane.

In un momento di emergenza sanitaria nazionale, tanto esasperata quanto significativa, il messaggio di solidarietà e speranza di Antonio Zequila e Aristide Malnati ha spronato tutte le mamme d’Italia a tenere duro e non mollare.

In queste ultime settimane anche Antonio Zequila e Aristide Malnati, così come milioni di italiani, hanno manifestato preoccupazione e angoscia in merito all’inarrestabile diffusione del virus Covid-19. Per vincere la paura, trasmettere ottimismo e coraggio, i due concorrenti hanno pensato bene di elaborare un messaggio propositivo, telegrafico e ad effetto.

Il toccante messaggio di Er Mutanda e Mummy

Abbracciati e in piedi davanti le telecamere della casa del Grande Fratello Vip 4, i due semifinalisti si sono mostrati coesi per inviare un’importante comunicazione. Un messaggio strappalacrime, toccante e positivo, che ha raggiunto il cuore del pubblico, toccando la sensibilità di numerose mamme italiane.

“Questo messaggio è per voi… Evviva le mamme”

Sorridenti e fiduciosi, Antonio Zequila e Aristide Malnati hanno mostrato un messaggio cartaceo ad una delle telecamere della casa. Una dedica semplice ma sentita, scritta su un foglio bianco e adornata da un cuore rosso. Nel giro di poche ore il video del loro lodevole gesto ha ricevuto milioni di like, commenti, condivisioni e ha fatto il giro del web, balzando da un social network all’altro, quali da Facebook, Twitter e Instagram.

Un messaggio commovente, frutto del pathos e dell’emozione, concepito subito dopo la spiazzante confessione di Aristide Malnati. Poche ore prima, infatti, il 55enne milanese si era confidato e aveva raccontato della drammatica morte del padre, venuto a mancare prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 4.