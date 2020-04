Crisi Coronavirus: in arrivo il MES senza condizioni?

MES senza condizioni: ecco la “ricetta” per affrontare la crisi coronavirus

Raggiunta l’intesa dell’Eurogruppo sugli strumenti da approntare per affrontare la crisi indotta dalla pandemia coronavirus.

Sul MES, ovvero sul fondo salva-stati, è stata eliminata ogni condizione.

Non si tratta di uno strumento cogente, ma solo di uno strumento di sostegno economico facoltativo.

In particolare, Il MES senza condizioni è

“una linea di liquidità fino al 2% del Pil, che può essere attivato senza condizione”.

Il Premier Conte:

“La mia posizione sul Mes non è mai cambiata e mai cambierà”.

Infatti, rimane fermo sulla necessità di emettere gli Eurobond o Coronabond.

Crisi Coronavirus: OK al MES senza condizioni

Il fatto che l’Eurogruppo abbia trovato un’intesa non significa che le divisioni interne al blocco siano state cancellate definitivamente.

Olanda avversa gli Eurobond, mentre l’Italia avversa il MES, ma alla fine l’accordo sul MES senza condizioni è stato raggiunto.

L’intesa è stato trovata e l’Eurogruppo ha dato via libera a un MES senza condizioni, il fondo salva-stati da utilizzare per finanziare le spese sanitarie riguardanti il Coronavirus o per sostenere i costi di cura della patologia.

Dunque, il MES senza condizioni sarà necessario solo per fronteggiare le spese mediche riguardanti l’emergenza COVID-19.

Il fondo salva-stati sarà accessibile anche per altre forme di sostegno economico, ma in questo caso scatterà la condizionalità.

MES senza condizioni: come funziona?

La decisione di attivare o meno il MES senza condizioni è rimessa in ultima istanza soltanto allo Stato interessato ai fondi.

Se lo Stato vuole utilizzarli per fronteggiare l’emergenza coronavirus, allora potrà farlo senza essere gravato dalle stringenti condizioni.

Se invece lo Stato desidera accedere al salva-Stati per altre esigenze allora dovrà attenersi alle condizionalità previste.

MES senza condizioni spiegato da Gualtieri

Il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, parlando ad Uno Mattina, spiega: