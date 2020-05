Mes, le parole del Ministro Gualtieri: “Nessuna decisione”

Gualtieri ha affermato che in merito al Mes non è stata presa ancora nessuna decisione che, però, resta tra le possibili reti di sicurezza.

Il Mes potrebbe essere un elemento di stabilizzazione di fiducia.

Non è stato deciso nulla

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri si è pronunciato in merito al Mes durante l’audizione nelle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. L’Italia non ha preso ancora nessuna decisione a riguardo ma, come si legge su Adnkronos, il ministro ha affermato:

”Nessuna decisione è presa dall’Italia sulla possibile richiesta di accesso a questo nuovo strumento è bene evidenziare che la disponibilità di molteplici reti di sicurezza, incluso quello del Mes, è da considerarsi un elemento di stabilizzazione e di fiducia. L’Italia parteciperà vigilando che i documenti finali siano in linea con l’elemento dell’assenza di condizionalità”.

Il Mes potrebbe essere una linea di credito senza condizioni ne requirements. Sul Mes il governo si è pronunciato in modo chiaro ed espresso, sin dall’inizio della pandemia. In particolare, non considerava lecita la risposta dell’Unione Europea all’emergenza economica dell’Italia, considerando soltanto il Mes come unica misura di aiuto. Questo perché la misura è poco adeguata al momento e sono essenziali altri strumenti.

Necessario il recovery fund

Gualtieri ha affermato che il recovery fund dovrebbe essere utilizzato già in estate e non si può attendere l’anno nuovo. Una misura urgente da rintracciarsi anche nell’emissione, ad esempio, di fondi comuni. Un modo per sostenere un’ipotetica ma necessaria ripresa economica dei paesi fortemente colpiti dall’emergenza.

Secondo una stima ipotizzata da Gualtieri, l’Italia potrebbe ricevere circa 160 miliardi di risorse da parte dell’Unione Europea. Di queste 20 miliardi proverrebbero dal programma Sure al fine di finanziare gli ammortizzatori; 40 miliardi proverrebbero dalla Bei e circa cento miliardi dal Recovery fund. Se a questi fondi si aggiungesse il Mes, di 36 miliardi, si arriverebbe a circa 196 miliardi di risorse totali.