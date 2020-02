Il destino intorno alla famiglia di Meredith Kercher sembra accanirsi ancora. Il padre della povera ragazza, John, è morto misteriosamente. Ecco cosa è accaduto

La morte misteriosa del padre della povera Meredith Kercher sta facendo facendo il giro del mondo. Ma che cosa gli è accaduto?

La morte misteriosa di John Kercher

Lo ha rivelato il The Sun e sembra proprio che il padre abbia avuto lo stesso strano destino macabro della figlia. John Kercher è stato trovato vicino all’ingresso di casa sua con molteplici ferite da arma da taglio, un braccio rotto e una gamba rotta.

L’uomo di 77 anni – giornalista che ha collaborato per lungo tempo con la testata inglese – è stato portato all’ospedale ed è morto dopo tre settimane di agonia.

In tutto questo mistero l’unica testimonianza è quella del vicino di casa. Lo stesso spiega che quel giorno ci fosse una nebbia fitta e John si era recato in un negozio che si trova dall’altra parte della strada. Ad un certo punto, il vicino di casa ha sentito alcune urla e tutte le persone che si sono riversate intorno a lui: John era a terra e non si ricordava nulla di quanto accaduto.

La polizia conferma di essere dinanzi ad una morte misteriosa e inspiegabile, come afferma il sergente Steve Andrews:

“nonostante diverse investigazioni fatte, sentiti diversi testimoni, esaminati i filmati delle videocamere non siamo ancora in grado di capire come si sia ferito”

Gli investigatori tengono aperte tutte le ipotesi possibili e chiedono a chiunque abbia visto qualcosa di contattarli al fine di risolvere questo terribile caso.

La morte di Meredith e il dolore della famiglia

Una famiglia già segnata dal dolore per la morte di Meredith avvenuta in Italia durante quel tragico 1 novembre 2017. Una morte senza colpevoli a parte Rudy Guede, in carcere con la condanna di concorso in omcidio.

La famiglia affranta anche dalla seconda perdita ha rilasciato una nota, come si evince dal quotidiano inglese: