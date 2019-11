L’11 novembre prossimo, potremo vedere un punto nero sul Sole, testimonianza del transito di Mercurio davanti alla nostra stella

Potremo notare una strana macchia nera sul Sole, almeno per qualche ora. Mercurio transitando davanti alla nostra stella, provocherà un’eclissi.

Un fenomeno simile è accaduto il 9 maggio del 2016. Si tratta di un evento solitamente raro e per questo atteso, dato che mercurio non è in grado di creare una vera e propria eclisse, rimanendo un puntino nero, che vede il sole sul retro. Sarà soltanto una piccola macchia annerita.

Il funzionamento di questo fenomeno

A darci qualche spiegazione è l’Uai. Mercurio è il primo pianeta del sistema solare, quello più vicino al sole. Il pianeta del Sistema Solare ha un diametro angolare molto piccolo, cioè è quel diametro rispetto alla distanza dalla nostra stella. Si parla di una finestra temporale di circa 10 secondi d’arco al momento del transito, percorrendo una distanza di poco superiore ai 101 milioni di km dalla Terra.

Questo fenomeno non si potrà vedere ad occhio nudo, per evitare danni alla vista. Si consiglia per questo di utilizzare dei filtri per proteggervi. Si dovranno usare l’utilizzo di binocoli, ovviamente anche questi dotati di filtri protettivi. Non potremo percepire sul Sole ad occhio nudo strutture con diametro angolare inferiore ai 19,3 secondi.

Quando potremo vederlo

Nel nostro paese non potremo osservare questo fenomeno che sarà composto da 4 contatti. Al contrario sarà osservabile nel Centro e Sud America, che potranno invece ammirare tutto l’evento. Il fenomeno si potrà vedere e seguire per almeno 3 ore. Possiamo vedere il primo contatto avverrà alle 13.25 e la sua centralità sarà visibile alle 16.19 ora italiana. Per far comprendere meglio questo fenomeno e immaginare meglio cosa potrebbe avvenire, la NASA ha fatto circolare un video del medesimo fenomeno del 2016.