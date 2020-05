Mercurio, luminoso nei cieli di maggio: quando ammirarlo e come

Tra i molti fenomeni astrologici di questo 2020, potremo godere di un Mercurio splendente in quest’ultima parte di fine maggio. Sarà ammirabile per quasi due ore.

Il 2020 resta ricco di fenomeni astrologici e il nuovo protagonista è Mercurio, che splendente si mostra in questo fine maggio. Ha vissuto anche lui un periodo d’isolamento sociale, non l’abbiamo visto proprio a marzo ed aprile. Ora lo potremo vedere anche ad occhio nudo per circa due ore il 31 maggio.

Il pianeta timido

Mercurio è un pianeta timido, che solitamente non potremo mai vedere ad occhio nudo, senza usare gli adeguati strumenti. Questo è dovuto al fatto che si tratta di un pianeta interno, nascosto dal sole. Questo implica che sia visibile esclusivamente la parte opposta rispetto al sole, mentre non vedremo mai quando è sopra l’orizzonte.

Inoltre un anno solare su mercurio dura esclusivamente 88 giorni, impiegando così breve tempo, lo possiamo vedere per un piccolo lasso di tempo, mentre per molti giorni consecutivi non possiamo. Si tratta di una delle particolarità astronomiche di quest’anno. Il 2020 ci riserva una sorpresa bella. Si tratta del primo pianeta del nostro sistema, che riappare in questa fase 2, perché inosservabile in precedenza.

Come spiega l’Unione Astrofili Italiani Uai, Mercurio sta attraversando la volta celeste. Il 41 avremo la miglior visibilità. Potremo vederlo al meglio di sera il 31 maggio, con un’ampia finestra temporale, pari a 1 ora e 54 minuti dopo il tramonto. Nella mappa della volta celeste, possiamo capire che il 31 maggio a partire dalle 20.45, poco tempo dopo il tramonto in cui il sole sparisce all’orizzonte. Il portavoce dell’Unione astrofisica italiani hs tilsdcissto una nota in si legge, parla dell’avvenimento: