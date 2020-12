Mercédesz Henger ha fatto impazzire i suoi fan, con l’ultima bollente storia pubblicata su Instagram. Maglietta bagnata, si vede tutto!

Mercédesz Henger è molto seguita sui social e in tanti le lasciano cuoricini e commenti di apprezzamento su Instagram.

Con le sue foto, ha conquistato il cuore di tanti fan, soprattutto dei maschietti, che le dimostrano, di continuo, il loro supporto.

L’ultima storia della figlia di Eva Henger, però, ha davvero infiammato il web. Niente è lasciato all’immaginazione e, con l’acqua, si vede tutto.

Mercédesz Henger, su Instagram si vede tutto!

L’ultima storia, pubblicata su Instagram da Mercédesz Henger, ha fatto letteralmente uscire fuori di senno i fan della figlia di Eva Henger.

La ragazza, infatti, ha pubblicato sul noto social network una storia in cui si mostra sudata durante l’allenamento.

Ecco la storia:

Nello scatto, come si può vedere, Mercédesz è molto sensuale e i fan non hanno potuto non notare che si vedevano, prepotentemente, le sue forme dalla maglietta bagnata.

Mercédesz workout super bollente

La giovane ha pubblicato una storia con l’hashtag #workout in cui, guardando all’obiettivo del suo smartphone, mostra anche il suoi outfit da allenamento.

Un leggings sportivo e un top coordinato di colore bianco, dal quale non si poteva non notare il suo prorompente seno.

La magliettina bagnata, infatti, ha lasciato poco spazio all’immaginazione.

Lei ammicca alla fotocamera, mostrando uno sguardo da cerbiatta e un sorrisino che ha conquistato tanti fan, sia giovani che meno giovani.

Ha ereditato, sicuramente, tutta la sua bellezza dalla madre, Eva Henger, la quale anche lei, sul suo profilo Instagram ufficiale, pubblica tanti scatti meravigliosi, nei quali pare che per lei il tempo non passa mai, visto che sfoggia un corpo perfetto e super allenato.

Tale madre, tale figlia, dunque: la bellezza per le Henger è davvero un grande dono genetico.