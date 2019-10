Lucas Perracchi e Mercedesz Henger sono la coppia del momento. E’ proprio lui, in una recente intervista, a rivelare alcuni dettagli intimi del loro rapporto

Lunga e intensa intervista quella rilasciata dal giovane Lucas Peracchi, fidanzato della bellissima Mercedesz Henger figlia di Eva Henger.

Lucas svela i dettagli intimi con la fidanzata Mercedesz Henger

La coppia Mercedesz Henger e Lucas è ormai una coppia consolidata, lo stesso Lucas ha rilasciato una lunga intervista sui loro rapporti intimi durante la settimana.

Ma l’ex tronista non è la prima volta che finisce sotto la luce dei riflettori, pare infatti che questa volta sia stata proprio Eva Henger con le sue dure accuse nel confronto dei giovane.

Tra Lucas e Eva come è ben noto a tutti, non corre buon sangue. La stessa attrice ha infatti dichiarato in alcuni programmi televisivi di non aver un buon rapporto con il fidanzato del figlio perché aggressivo e manipolatore sulla figlia.

Lo stesso infatti in un intervista a Novella 2000 dichiara di aver querelato la mamma della fidanzata, pretendendo delle scuse in pubblico per le accuse forti nei suoi confronti.

“Posso accettare di ritirare ogni accusa ma solo davanti ad accuse pubbliche, dato che pubblicamente mi ha attaccato”

Lucas dettagli intimi sulla relazione con Merchedesz

Ma Lucas a quanto pare non si ferma qui. Nell’intervista infatti ha dichiarato anche alcuni dettagli intimi della relazione con la bella Mercedesz che negli ultimi giorni ha caricato sul web degli scatti davvero bollenti. Senza peli sulla lingua infatti il ragazzo ha rivelato alcuni particolari sui loro rapporti intimi:

“E se possiamo, lo facciamo finché non sveniamo…”

Il giornalista cerca di estrapolare dalla bocca di Lucas quante volte il giovane insieme alla sua ragazza hanno rapporti intimi:

“Quante volte al giorno lo facciamo? Una volta al giorno è tassativo, come bere un bicchier d’acqua. Se possiamo, finché non sveniamo”

Lucas sembra non aver freni e risponde quasi disinibito alla domanda

“Io sono molto caldo e penso Mercedesz ne sia felice di questo.

A quanto pare infatti i due sembrano essere molto affiatati e non sembrano aver nessun problema, come sottolinea Eva.