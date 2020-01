Il sudore bagna i seni, Mercedesz Henger: l’allenamento diventa incandescente, le stories diventano virali

Merdedez Henger, la bellissima figlia di Eva Henger, fa impazzire i fan durante l’allenamento: le gocce di sudore cadono proprio lì

La bellissima figlia di Eva Henger è tornata sotto la luce dei riflettori. Questa volta però, la colpa non è per nessun litigio con la mamma o con Lucas, fidanzato ormai da tempo della bella showgirl. La giovane infatti torna a far parlare di se per un video che ha lasciato i fan senza parole.

Mercedesz Henger, nel mirino del gossip

La giovane figlia di Eva Henger, Mercedesz Henger, è tornata sotto la luce dei riflettori. Come in molti sanno l’anno passato, il nome della giovane, era sempre presente sulle riviste di molti giornali e sulla bocca di tanti programmi televisivi.

Il motivo come molti sanno sono stati vari, tra cui i pettegolezzi della mamma Eva, che ha accusato brutalmente il suo attuale ragazzo Lucas, di essere spesso e volentieri violento con la figlia. Le discussioni sono partite proprio negli studi di Barbara D’Urso, che hanno reso i due ancora più uniti.

Ma a renderli ancora più affiatati è stata la convivenza e il luogo di lavoro, infatti i due lavorano insieme nella stessa palestra.

Mercedesz, il video hot sui social

La figlia della Henger, infatti, spesso e volentieri posta video e foto dove si fa vedere in palestra insieme a Lucas. Questa volta infatti la giovane ha fatto impazzire i suoi fan con un video davvero bollente. La bella Mercedesz infatti accontenta sempre i suoi fan con video e nuove foto sui social.

A quanto pare infatti, la giovane questa volta ha deliziato i suoi fan con alcuni video nelle Instagram Stories, in cui è alle prese con un allenamento duro e faticoso.

La giovane infatti si presenta con un top striminzito che mette in risalto il suo decolletè, ma in particolare quello che ha fato impazzire i fan, sono state le gocce di sudore che caono proprio in mezzo al suo seno prosperoso. Insomma i fan non hanno potuto non notare questo particolare, e si sono scatenati sul video della giovane.