Il perizoma svanisce tra i glutei, Mercedesz Henger si piega e si vede tutto: la foto piccante diventa virale

Mercedesz Henger, la foto alle spalle con l’intimo mostra il suo lato B statuario: lo scatto infiamma il web

Tra i personaggi del mondo dello spettacolo più amati e seguiti sui social vi è sicuramente Mercedesz Henger. La giovane modella italo-ungherese è nota al grande pubblico principalmente per essere la figlia dell’attrice Eva. Memi, così come è chiamata da tutti, è molto attiva sui social e non perde mai l’occasione di lasciare senza parole i suoi followers. Non molte ore fa, ha condiviso uno scatto da capogiro: indossa un body intimo che mette in evidenza il suo lato B marmoreo.

Mercedesz Henger, lato B primo piano

E’ riuscita ad affermarsi sul piccolo schermo per la sua immensa bellezza. Come la mamma, Mercedesz Henger ha conquistato una grande fetta di pubblico sui social per i numerosi scatti bollenti nei quali trapelano la sua sensualità e femminilità. Nelle ultime settimane, la modella italo-ungherese è al centro delle voci di gossip per la discussione avvenuta con sua mamma per alcune dichiarazioni rilasciate sul suo fidanzato, Luca Peracchi. Questi continui scontri televisivi sembrano non trovare una fine, tant’è che l’ex attrice ha di recente dichiarato:

“Mi auguro che apra gli occhi e capisca che il ragazzo con il quale sta la allontana dalle persone che le vogliono bene”.

Nelle ultime ore, la giovane ha condiviso uno scatto da togliere il fiato. Per quale motivo? Il suo sedere è in primo piano.

La foto incanta i followers

La figlia di Eva Henger è molto attiva sui social e non manca mai di pubblicare foto che ritraggono il suo corpo da urlo. Ultimo scatto condiviso da Mercedesz ha mandato in delirio il popolo del web. Per quale motivo?

La modella indossa è di spalle ma quel che ha catturato l’attenzione dei fan è l’intimo striminzito che mette in evidenza il suo lato B da urlo: