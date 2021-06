“Sei tu a rendere questo costume bellissimo”, i fan impazziscono per la nuova foto di Mercedesz

“Sei tu a rendere questo costume bellissimo”, i fan impazziscono per la...

La nota influencer Mercedesz Henger ha infiammato Instagram con una nuova foto in costume condita da una posa a dir poco bollente.

Nessuno riesce a resistere al fascino di Mercedesz Henger, la nota influencer infatti, è un vero e proprio vulcano di sensualità e fascino. Il suo fisico prorompente spesso lascia senza parole i suoi follower.

Al momento Merdedesz Henger può vantare più di 700 mila follow su Instagram

In questo caso a stuzzicare la fantasia degli oltre 773 mila seguaci è stata una foto con un nuovo costume scattata al mare. Non solo foto piccanti però, Mercedesz è seguita con attenzione anche per le sue Instagram Stories.

Alcuni influencer, infatti, tra cui la Henger, amano condividere il loro quotidiano sui social rendendo partecipi i loro fan di ogni cosa succeda nella loro vita. Restando a parlare di social, sembra che la ragazza abbia lasciato Lucas, il suo ex, proprio tramite un post.

Spesso molti influncer condividono ogni aspetto del loro quotidiano

Ci avevano riprovato a darsi una chance ma, i due, dopo l’ennesima crisi e una litigata, hanno deciso di separarsi definitivamente. A darne l’annuncio ufficiale la stessa star di Instagram attraverso il suo profilo.

Sfortunatamente però, stando a quanto raccontato da Lucas Peracchi non ci sarebbe stato alcun confronto prima. Anzi, lui stesso avrebbe scoperto della rottura attraverso il social.

“Ho appreso anch’io oggi l’ufficialità di essere single. Accetto la sua decisione. La vita va avanti. I problemi sono altri”.

Queste le parole di Lucas, infine, che ha dimostrato una certa maturità evitando di iniziare una vera e propria guerra mediatica che avrebbe avuto Instagram come campo di battaglia.