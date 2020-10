Mercedesz Henger il costume non contiene le curve prorompenti: troppo sgambato!

La figlia di Eva Henger è un’esplosione di sensualità sui social: il costume non trattiene le sue curve e mostra più del dovuto

Buon sangue non mente. Mercedesz Henger è una donna bellissima e sensuale proprio come sua mamma.

La figlia di Eva torna ad innalzare le temperature social con uno scatto in costume: il lato B in primo piano manda in tilt il web.

Mercedesz Henger, un’esplosione di sensualità

E’ divenuta famosa in tutto il Paese in seguito alla partecipazione a‘L’Isola dei famosi’ . Da allora, l’abbiamo visto spesso come ospite delle trasmissioni di Barbara D’Urso e la sua popolarità è accresciuta sui social dove vanta un cospicuo numero di follower sempre pronti ad apprezzare ogni suo singolo post.

Come sempre, la figlia della nota attrice ama condividere attimi importanti della sua vita quotidiana e, anche questa volta, un’istantanee realizzata in piscina accende la fantasia dei seguaci. In queste ore è apparso sul suo account Instagram una foto che la ritrae in tutta la sua naturale bellezza. L’influencer mostra le sue grazie e la tintarella è da 10 e lode.

Il costume risalta le sue forme da urlo!

Non c’è nulla da fare, Mercedesz Henger sa come sedurre i suoi ammiratori. Questa volta, a mandare in tilt i social è uno scatto che la ritrae in piscina. Ma c’è un dettaglio che non passa inosservato.

A far impazzire i suoi seguaci, è il costume sgambato giallo evidenziatore, che si sposa perfettamente con la carnagione abbronzata. E’ inutile dire che, in pochi secondi, lo scatto ha collezionato un boom di like e commenti. Non poteva essere diversamente, la sua bellezza è disarmante!