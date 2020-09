Mercedesz Henger devastante: il davanzale scoperto fa sbarellare i fan – FOTO

La figlia di Eva Henger si mostra in tutta la sua straordinaria bellezza: a bordo piscina mostra a tutti un suo fisico da paura!

La figlia di Eva Henger torna ad infiammare la rete con uno scatto a bordo piscina.

La bellissima Mercedesz Henger ha mosso i suoi primi passi sul piccolo schermo nel lontano 2016 quando è stata una delle protagoniste de L’Isola De Famosi, il reality di Canale 5 in cui un gruppo di vip viene catapultato su un’isola deserta.

Con il tempo la sua popolarità si è spostata anche sul web dove vanta un cospicuo numero di follower che non si perdono mai un suo post.

In particolare il suo ultimo scatto la mostra in tutta la sua bellezza che fa ricordare ai meno giovani, la bellezza della mamma. Di seguito si mostra a bordo piscina, CON TUTTO IN VISTA, un fisico pazzesco in mostra.