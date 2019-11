Mercedesz accavalla le gambe, le mutandine nere trasparenti mostrano più del dovuto: la Henger provocante sui social

Mercedesz Henger esagerata sui social, l’abito è troppo corto e l’incidente bollente è dietro l’angolo: quando alza le gambe si vede tutto

Uno dei personaggi del piccolo schermo più acclamati del momento è, senza alcun dubbio, Mercedesz Henger. Nota al pubblico principalmente per essere la figlia della celebre attrice dei film a luci rosse, Eva Henger. La giovane è molto attiva sui social e non perde mai l’occasione di deliziare i suoi seguaci con scatti da far perdere la testa. Questa volta a renderla protagonista delle news di gossip è uno scatto pubblicato su Instagram decisamente bollente che ha mandato in tilt il web: il vestito è davvero corto e lascia poco spazio all’immaginazione.

Mercedesz Henger, abito corto

Nelle ultime settimane, Mercedesz è stata al centro delle voci di gossip a seguito delle gravi accuse da parte di sua madre contro il suo fidanzato Lucas Peracchi. Tuttavia, contrariamente a quanto affermato dall’ex attrice, sembra che la loro storia d’amore proceda a gonfie vele. Nelle ultime ore la modella di origini italo-ungheresi ha conquistato i social con il suo ultimo scatto. Per quale motivo?

La figlia di Eva Henger è solita condividere foto molto sensuali e accattivanti che fanno sempre un boom di like e commenti. Ma questa volta ha lasciato davvero senza fiato per l’audace outfit indossato: si vede il suo intimo!

La foto che incanta i follower

Nelle ultime ore, Mercedesz Henger è la protagonista dei social. La ragione è semplice: indossa un abito molto scintillante e particolarmente corto, l’incidente bollente è dietro l’angolo.

La modella ungherese è distesa sul divano al sole e quando alza le gambe per appoggiarle sul divanetto si scorge il suo intimo. La foto è stata sommersa dai commenti dei fan che scherzano anche sul fatto che si vedono gli slip sotto il vestito.