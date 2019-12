Mercatini di Natale, quali sono i migliori in Italia?

I mercatini di Natale sono bellissimi da visitare sia nell’attesa delle festività natalizie che durante. Di seguito, la lista degli imperdibili in Italia.

Soprattutto nel Nord dell’Europa, i mercatini di Natale terminano prima del 24 dicembre. In Italia questa tradizione può estendersi anche per due mesi.

Mercatini di Natale: una vera e propria attrazione

Nel corso degli anni, i mercatini di Natale sono diventati una vera e propria attrazione turistica. Molti tour operator, infatti, organizzano gite e viaggi finalizzati proprio alla visita di qualche mercatino. Una tradizione, quella dei mercatini, tutta nord europea che, a volte, può durare anche due mesi (fine novembre-inizio gennaio).

I veri mercatini di Natale sono allestiti in luoghi storici cittadini e sono composti da casette in legno che propongono alla vendita oggetti di artigianato. Si può acquistare di tutto: dal cibo alle decorazioni per la propria casa. I souvenir ed il vin brulé sono tra gli acquisti più apprezzati dai turisti.

Quali sono i mercatini di Natale da non perdere in Italia

Non solo nord Europa. Anche in Italia ci sono diverse destinazioni da non perdere per visitare i mercatini. Vediamo quali.

Bolzano con il suo Bozen Christkindlmarkt è tra le città più attrattive durante il periodo natalizio. Il suo mercatino di Natale è uno dei più antichi e caratteristici. Se pensate di programmare un fine settimana in Trentino Alto Adige le date sono le seguenti: 28 novembre 2019 – 6 gennaio 2020.

Non lontana da Bolzano, a 30 chilometri, si trova Merano dove i visitatori troveranno ad attenderli le tipiche casine in legno che vendono dolci e regalini. Anche questo mercato è aperto fino al 6 gennaio. Per chi prolungherà il proprio soggiorno in Trentino, anche il mercatino di Trento, giunto alla sua 26 esima edizione, merita una visita.

In Piemonte, i mercatini più belli sono sul Lago di Viverone dove ad attendervi troverete oltre 60 casette di legno con gastronomia locale ed artigianato tipico. In Veneto, i mercatini più famosi sono quelli di Cortina d’Ampezzo.

Anche nelle principali capitali italiane, l’atmosfera dei mercatini di Natale è facilmente riprodotta. Milano nei pressi di piazza Duomo, Verona nella Piazza dei Signori e Firenze a Piazza Santa Croce.