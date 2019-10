Meningite, i sintomi più allarmanti nei bambini: conseguenze, cure e prevenzione

La meningite nei bambini è una delle malattie che più spaventano i genitori. Vediamo quali sono i sintomi che devono allarmare e cosa fare per prevenirla.

Sono molte le malattie che possono essere pericolose non solo per i bambini. Tra queste la meningite spaventa molto i genitori che spesso non sanno come riconoscerla o prevenirla. Ecco i consigli dei pediatri.

Cos’è la meningite meningococcica

Il nostro cervello ed il midollo spinale sono avvolti da sottili membrane chiamate meningi, che fungono da rivestimento e protezione di organi fondamentali.

Può capitare che a causa di alcuni batteri, in questo caso di tipo meningococcico, esse si infiammino e diano origine ad una malattia grave la meningite.

La malattia si diffonde per via aerea e dunque i luoghi affollati e chiusi sono particolarmente a rischio.

Qualunque fascia d’età può essere colpita anche se i lattanti, bambini e adolescenti sono più ad alto rischio.

Quali sono i sintomi inziali e le conseguenze della meningite nei bambini

Dato che i sintomi associati alla meningite si possono riscontrare anche in altre patologie e la malattia progredisce rapidamente, diventando potenzialmente fatale in 24-48 ore, il consiglio è di rivolgersi subito al pediatra in caso di dubbio.

Vediamo alcuni dei sintomi inziali che potrebbero far pensare all’insorgere della meningite:

Febbre

Vomito

M al di testa

Sensibilità alla luce

Letargia

Rigidità del collo

Macchioline rosso vivo sulla pelle, che non spariscono quando si preme (provare con un bicchiere di vetro)

Nei bambini molto piccoli si può anche avere: diarrea, perdita appetito, pianto.

Le conseguenze dell’infezione possono essere molto temibili in quanto secondo la WHO (World Health Organization) il 10% dei soggetti muore anche con terapie adeguate e nel 10-20% dei casi si possono avere danni cerebrali, perdita dell’udito, amputazioni ecc..

Come prevenire e curare

Dal momento che questa infezione è temibile e potenzialmente facile da curare, è sempre necessario rivolgersi al proprio medico per la diagnosi e anche solo per avere maggiori informazioni su come assicurare la massima protezione al proprio bambino.

La cura della meningite è sicuramente affidata al personale ospedaliero.

Richiede dunque un ricovero urgente per trattamento antibiotico per il paziente e una profilassi, sempre antibiotica, per i familiari e quanti sono entrati a contatto stretto con il soggetto.

E per prevenire la meningite?

Esiste la vaccinazione che non è tra le obbligatorie ma nel piano vaccinale viene raccomandata per i bambini piccoli, gli adolescenti e le persone immunocompromesse.