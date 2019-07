Grave lutto nel mondo del cinema, morto il celebre attore di Men in black

Gravissimo lutto nel mondo del cinema: si è spento l’attore che ha preso parte a Men in Black, l’addio sui social

Mondo del cinema in lutto: addio all’attore di Men in Black.

Addio a Rip Torn: attore di Men in Black

Un giorno particolarmente triste per tutti gli appassionati del cinema internazionale. Si è spento all’età di 88 anni, nella sua casa di Lakeville, nel Connecticut, Rip Torn. L’attore statunitense, nato in Texas nel febbraio del 1931, ha intrapreso da giovanissima la carriera di attore grazie a sua cugina debuttando, poco più tardi, nel film i Elia Kazan Baby Doll – La bambola viva del 1956. Da allora, Rip Torn ha interpretato diversi ruoli dividendosi tra il teatro, cinema e tv.

La sua lunga carriera è stata costellata di successi: nel 1984 è stato candidato all’Oscar per la sua interpretazione nella pellicola La foresta silenziosa e candidato agli Emmy per la serie “The Larry Sanders show”. L’attore statunitense ha preso parte a tutti i film della saga di Men in Black. un film di avventura del 1997 diretto da Berry Sonnenfeld con protagonista Will Smith e Tommy Lee Jones. Nella pellicola, campione di incassi, veste i panni dell’Agente Z.

In televisione, è noto per il film “Tropico del cancro” e “Giorno di paga”. Celebre anche la sua interpretazione in alcuni fin di fantascienza “Coma Profondo” e “L’uomo che cadde sulla Terra”.

I messaggio di cordoglio sui social

La notizia della scomparsa dell’attore statunitense è stata diffusa nella notte dai media. Numerosi sono i fan che hanno voluto dedicare un ultimo saluto a Rip Torn con una serie di messaggi sui vari social network.

L’attore lascia i due figli Tony e Angelica avuti dal matrimonio con Geraldine Page e altri quattro avuti dal terzo matrimonio con l’attrice Amy Wright: Danae, Claire, Jonathan e Katie. La redazione di LettoQuotidiano si stringe attorno al dolore della famiglia dell’attore.