Migranti: rettifiche al Memorandum Libia-Italia per la cooperazione

Accordo Italia-Libia: inviata alla Libia la proposta italiana alle autorità libiche che revisiona e aggiorna il Memorandum bilaterale del 2017 per la cooperazione sulla questione migranti.

La revisione al Memorandum Italia-Libia

“introduce significative innovazioni per garantire più estese tutele ai migranti, ai richiedenti asilo ed in particolare alle persone vulnerabili vittime dei traffici irregolari che attraversano la Libia e per promuovere una gestione del fenomeno migratorio”,

sottolinea una nota della Farnesina.

La finalità deve essere raggiunta attraverso il consolidamento dell’ONU in Libia: fino ad oggi non sono mai stati centrati gli obiettivi a livello umanitario.

Per apportare rettifiche riguardanti la questione dei diritti umani all’interno dei centri di detenzione, l’Italia ha avviato tavoli di la lavoro.

Alla luce di queste criticità, la Libia è tornata a fare pressioni sulla collaborazione italiana nella gestione dei migranti.

A tale proposito il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese sottolinea:

“Nel confronto con il 2017 si sono contratti i flussi dalla Libia e si è registrata una forte riduzione delle vittime in mare. Il Memorandum ha contribuito a questi risultati, ma esso è anche importante per evitare l’isolamento delle autorità libiche”.

Memorandum Libia-Italia: quali modifiche apportare?

Il Memorandum Libia-Italia è stato siglato nel 2017, quando l’Italia stava attraversando una forte crisi dei migranti provenienti dalle coste libiche.

Sul tema dei migranti e dei diritti umani l’Italia si era impegnata ad apportare cambiamenti concernenti il trattamento dei migranti in Libia.

Ma, ad oggi, la promessa non è stata mantenuta.

Per questo, alla luce dell’attuale situazione, è importante intervenire e procedere alla rettifica del Memorandum Italia-Libia per trovare miglioramenti considerati necessari per il rispetto dei diritti umani.

Come cambiare il Memorandum Italia-Libia? Ecco i punti chiave su cui intervenire: