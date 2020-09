Scopri le fantastiche e molteplici proprietà benefiche del Melograno: informazioni nutrizionali e curiosità su questo succoso frutto.

Il frutto del melograno, chiamato anche melagrana, è delizioso e ricco di proprietà benefiche per il nostro organismo.

Scopri perché dovreste mangiarlo più spesso: proprietà, valori nutrizionali e curiosità.

Melograno, il frutto del benessere

Il Melograno è un succoso frutto autunnale che in molti amano mangiare sia sbucciato che spremuto.

Un frutto molto apprezzato che ha origini nella lontana Asia e che nel corso del tempo è giunto fino in Europa e in Italia.

Il nome di questo frutto rossastro deriva dal latino malum, cioè mela, e granatum che significa con semi. La forma di questo frutta ricorda una mela grande e al suo interno il succo è contenuto in tanti piccoli chicchi.

Generalmente con la parola melograno ci riferiamo sia all’albero che al gustoso frutto ma, per essere precisi e corretti, il frutto si chiama melagrana.

È un frutto ricco di acqua (più del 75%) e di vitamine preziose per la salute dell’organismo. In 100g di melograno sono contenuti 290mg di potassio, 15µg di vitamina A e 9mg di vitamina C.

Contiene pochissime calorie, solo 75kcal ogni 100g di prodotto al netto dello scarto: è dunque estremamente adatto ai soggetti che seguono un regime alimentare ipocalorico.

Curiosità e usi della melograno

Quanta melagrana assumere per beneficiare di tutte le sue proprietà? I medici consigliano di assumere 30 ml al giorno di succo puro di melagrano senza additivi e zuccheri aggiunti.

Sapete come estrarre i chicchi? Assolutamente non uno per volta o impiegherete ore! Utilizzate un semplice spremiagrumi e maneggiate la melagrana come fosse un arancia.

Ci sono dei trucchetti per coltivare in casa il melograno ed è facilissimo: scoprili cliccando qui.

Proprietà benefiche del melograno

Le proprietà del melograno se assunto più spesso in un regime alimentare equilibrato sono sorprendenti.

Ecco tutti i giovamenti che il vostro organismo guadagnerà mangiandolo con regolarità: