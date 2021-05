Melissa Satta: “C’è chi zoomma e chi mente”, le stelline mandano i fan in delirio – FOTO

L’ex velina di Striscia la Notizia ha pubblicato uno scatto in costume da bagno, che in pochi minuti ha fatto il pieno di like.

L’ex signora Boateng è molto attiva sui social. Scopriamo l’ultimo scatto di Melissa Satta.

La fine della storia con Boateng

Un amore che sembrava inossidabile quello tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng.

L’ex velina di Striscia la Notizia e l’attaccante rossonero si sono sposati il 25 giugno del 2016, in compagnia del loro piccolo Maddox Prince, che all’epoca aveva poco più di 2 anni.

Un matrimonio da sogno, poi i primi rumors su una possibile rottura ed infine la conferma ufficiale, arrivata dai due protagonisti, lo scorso dicembre.

A corredo di una foto che li ritrae sorridenti e felici con il loro Maddox, Melissa e Prince avevano annunciato la loro separazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

“Abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox”

si legge nel post pubblicato sulla pagina Ig dell’ex velina.

Il nuovo scatta che conquista i fan

Pochi minuti fa, Melissa Satta ha pubblicato una foto in costume da bagno sulla sua pagina Instagram.

Un costume intero, bianco e sgambatissimo che lascia ben visibili le due stelline che l’ex signora Boateng si è tatuata sulle gambe.

A corredo della foto nessuna didascalia, ma solo l’immagine di una macchina fotografica.

In pochi istanti il nuovo post ha fatto il pieno di like e di commenti di adorazione, da parte dei tantissimi fan che seguono Melissa sui social.

Molto attiva, anche con i suoi programmi di allenamento, Melissa si tiene in forma facendo tantissima attività sportiva.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

