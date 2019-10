Melissa Satta, l’inedito retroscena su Striscia La Notizia: “Mi obbligavano a togliere tutto”, il ricordo della showgirl della sua esperienza al TG satirico

La giovane modella ha raggiunto la notorietà in seguito alla sua partecipazione, in veste di velina, nella trasmissione di Antonio Ricci “Striscia La Notizia“. Di recente, Melissa Satta ha rilasciato una lunga intervista in cui ricorda la sua esperienza nel programma rivelando un retroscena.

Melissa Satta: il ricordo di Striscia

La showgirl, originaria di Boston, è riuscita a catturare il piccolo schermo grazie alla sua bellezza e alla sua bravura. Una velina dai tratti mediterranei che è diventata famosa grazie al TG satirico di Canale 5 Striscia la Notizia. Melissa Satta è considerata una delle donne più belle della televisione e il suo fascino ha conquistato i fan del nostro Paese.

Di recente, la modella ha rilasciato una lunga intervista al di gossip Vero, in cui racconta che cosa ha significato per lei partecipare al programma svelando un curioso retroscena sul programma.

Le parole della showgirl

Nella sua lunga intervista rilasciata al settimanale Vero, la moglie di Kevin-Prince Boateng ha parlato della sua esperienza televisiva nella trasmissione ideata da Antonio Ricci. Correva l’anno 2005 quando Melissa Satta faceva la sua comparsa a Striscia la Notizia. Al tempo la giovane modella portava due piercing, uno sulla lingua e uno e uno all’ombelico.

Ma il fondatore della trasmissione le ha chiesto espressamente di non indossarli sul palco:

“Ogni sera prima di andare in onda toglievo tutto. Non era di buon esempio. Ho fatto anche io la ragazza un po’ ribelle però non era l’esempio giusto da dare”

Diversamente da oggi i piercing e i tatuaggi non erano ben visti dalla televisione.

Pochi mesi fa è stata al centro delle voci di gossip per la presunta separazione dal marito. Per fortuna, a luglio i due sono diventati di nuovo una coppia e pare che la loro storia d’amore procedi a gonfie vele.