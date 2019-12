Melissa Satta l’ex velina del Bancone di Striscia la Notizia, in arrivo la cicogna per la showgirl: la famiglia si allarga

Melissa Satta è una delle showgirl più amate e desiderate dal pubblico italiano. La sua bellezza e la sua sensualità hanno mandato in tilt milioni di maschietti. La giovane però oggi torna a far parlare di se per una notizia che ha meravigliato tutti.

Melissa Satta è incinta

L’ex velina del bancone di Striscia La notizia, dopo la separazione dell’ex compagno Boateng, non ha mai nascosto la sua voglia di allargare la famiglia. Dopo un lungo periodo di separazione però sembra che i due abbiano ritrovato la serenità e finalmente il sogno della Satta sta per realizzare. A quanto pare infatti la giovane showgirl è stata beccata in un negozio per bambini, mentre sceglieva alcuni vestitini per bambine.

Ma questo non è tutto sembra infatti, che all’uscita del negozio, la bella Satta sia stata fermata da una sua amica, che con un gesto naturale ha confermato l’idea dei fan. La giovane infatti avrebbe accarezzato la pancia della Satta confermando il tutto.

Melissa aspetta un bambino

La giovane 33 enne pare che appaia nelle foto sui social anche un po più rotonda, le sue curve sembrano essere infatti più morbide, segno che da a pensare che ormai la giovane non puà più tenere nascosta la gravidanza. Per Melissa questa sarebbe una seconda gravidanza, la giovane infatti ha già un bambino sempre da Boateng, ma al momento vuole ancora tenere riservata la sua gravidanza. La giovane infatti anche in passato avrebbe sottolineato la voglia di allargare la sua famiglia: