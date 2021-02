Melissa Satta: pubblicato il Video senza veli, il lato B è esplosivo

L’ex velina di Striscia La Notizia è tornata con un video inaspettato, troppo provocante. VIDEO

Melissa Satta, dopo la rottura con il marito, è tornata e lo ha fatto in pompa magna, con un video che toglie a tutti il fiato.

Ricordate sicuramente Melissa Satta, la velina del tg satirico di Antonio Ricci, che infiammava il palco con i suoi stacchetti di fuoco. La donna è appassionata di sport e, nel corso degli anni, è comparsa spesso in trasmissioni calcistiche per commentare le partite.

Per anni, è stata legata proprio a una figura del calcio internazionale, Kevin-Prince Boateng, dal quale ha avuto il figlio Maddox.

Melissa Satta provoca tutti

Melissa Satta è una delle influencer più amate su Instagram, dove è seguita da ben 4,4 milioni di followers.

Lì, sa bene qual è l’ascendente che ha soprattutto sui maschietti e ne approfitta spesso, caricando foto e video che la immortalano in versione inedita.

Alcune ore fa, Melissa ha postato il breve video di uno shooting, che in poco tempo ha raggiunto i 158 mila cuoricini.

La donna ha ritrovato il sorriso dopo la rottura con il marito calciatore. Ora ha tempo soltanto per il figlio e per i suoi fan sui social.

Ecco il video diventato virale

Il filmato in questione la mostra in intimo, con un reggiseno sottile e una brasiliana davvero aderente, che mette in evidenza il suo lato B.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Il didietro di Melissa è davvero esplosivo e il parterre maschile tra i suoi seguaci non può non farci caso.

La showgirl ha un fisico invidiabile, dovuto anche allo sport che pratica ormai da molti anni e che le permette di mantenersi in forma smagliante.