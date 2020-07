Melis Sezen, chi è Deren Kutlu in Come Sorelle?

Chi è Melis Sezen, la celebre attrice turca, che interpreta il personaggio di Deren Kutlu nel serial drammatico turco “Come Sorelle” in arrivo su Canale 5

Scopriamo insieme tutti i segreti di Melis Sezen, dall’infanzia alla formazione, dal debutto nel mondo dello spettacolo fino ad arrivare alla vita privata.

Chi è Melis Sezen

Nasce il 2 gennaio del 1997 a Silivri, Istanbul. Completa i suoi studi al liceo Anatolian Selimpaşa Atatürk, dopo di che, grande al suo interesse per la recitazione, si iscrive al Müjdat Gezen Art Center.

Uno dei primi ruolo ottenuti è quello nella commedia Cümbüş-ü Hospital al Teatro Ali Solmaz di Silivri. Nel frattempo, la giovane continua la sua formazione laureandosi presso l’Università Koç al Dipartimento di Media e Arti visive. Tra il 2016 e il 2017, debutta in TV con un ruolo nella serie Hayat Bazen Tatlıdır.

Tra il 2017-18 recita la parte di Ebru nella serie TV Siyah İnci, mentre nel 2019 ottiene il suo primo ruolo da protagonista nella serie TV Leke, interpretando il ruolo di Yasemin.

In “Come sorelle”, invece, interpreta il personaggio di Deren Kutlu, che è un ruolo di primo piano. La serie tv turca in questione andrà in onda su Canale 5 da mercoledì, 8 luglio 2020, nella fascia oraria della prima serata dalle 21:20 su Canale 5.

Vita privata e curiosità

La bellissima e talentuosa attrice è molto attiva sui social e in particolare su Instagram, dove vanta quasi 600 mila follower, che la seguono in maniera affettuosa. Lì. carica spesso post relativi alla sua quotidianità, mostrandosi molto solare e attiva.

Anche sui social, si mostra come una giovane acqua e sapone, amante dell’aria aperta, della moda e molto impegnata a livello lavorativo.

Non si conoscono, invece, molti dettagli relativi alla sua vita più intima, quella sentimentale. Non è chiaro, infatti, se la giovane attrice classe ’97 sia single o fidanzata.