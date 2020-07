Melanzane marinate, contorno fresco pronto in 7 minuti

Le Melanzane marinate con pomodorini sono saporite, semplici e veloci. Contorno fresco e molto leggero, gustoso da realizzare in soli 7 minuti.

Un contorno leggero ma saporito da preparare nelle calde giornate estive: le melanzane marinate con pomodorini, le ameranno tutti!

Una ricetta davvero semplicissima e veloce, in 7 minuti saranno pronte da gustare in tavola.

Giusto il tempo di affettare e sminuzzare gli ingredienti, cuocerli alla piastra e voitlà il gioco è fatto!

Sono leggere e light, adatte anche a chi segue una dieta e necessita di perdere qualche chilo di troppo: basterà non esagerare con olio e sale e potrete mangiarne a volontà.

Si preparano in un battibaleno e piacciono a tutta la famiglia: se omettete peperoncino e aglio anche i vostri bambini le ameranno.

Un contorno fresco e delizioso perfetto da mangiare con carne e pesce alla griglia ad esempio, con delle uova o anche del formaggio: si abbina a così tanti alimenti che potrete davvero sbizzarrirvi.

Ottime anche fatte in anticipo e lasciate marinare per mezza giornata, acquisiranno un sapore intenso e libidinoso a cui non saprete resistere.

Anche la ricetta delle melanzane in carrozza fritte o al forno è decisamente degna di nota, libidinosa e perfetta per le classiche domenica in famiglia!

Scopri come preparare le Melanzane marinate con pomodorini e preparale subito, questa sera potresti gustarle con una deliziosa bistecca ai ferri: la ricetta.

Melanzane marinate con pomodorini: la ricetta

Ingredienti

2 melanzane

2 spicchi di aglio rosso

300g pomodorini datterini

prezzemolo fresco q.b.

basilico fresco q.b

origano q.b.

sale q.b

olio q.b

peperoncino q.b.

Preparazione

Per prima cosa lavate e mondate le melanzane, tagliatele in dischi dello spessore di 1 cm.

Scaldate una piastra antiaderente e cuocetele 2 minuti per parte circa a fuoco medio, non lasciatele semi crude perché risulterebbero molto indigeste!

Prendete un contenitore per alimenti di vetro e all’interno stratificate in quest’ordine fino ad esaurire tutti gli ingredienti:

uno strato di melanzane ben distese

poi olio, sale, pezzetti di aglio, pomodorini

infine basilico, prezzemolo e peperoncino

Lasciate macerare per un oretta in modo che assorbano bene odori e sapori della marinatura e poi gustatele leggere, saporite e più gustose che mai!

