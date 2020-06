Melanzane al gratin, il contorno sfizioso e facile da fare in 5 minuti

Le Melanzane al gratin sono un contorno estivo sfizioso e imperdibile. Ricetta facile pronta in 5 minuti, sarà una sfida ardua non finirle tutte.

Le melanzane al gratin sono il contorno estivo più amato in questa stagione calda e soleggiata, così deliziose che faticherete a non finire da soli l’intera teglia!

Pochi ingredienti genuini e semplici per un risultato goloso e light: melanzane, pomodori datterino, basilico, parmigiano e pangrattato.

Le melanzane non andranno fritte prima di essere infornate per questo la ricetta è leggera e light, a prova di dieta!

Ricetta semplice e veloce: in 5 minuti avrete preparato le melanzane al gratin, giusto 40 minuti di cottura in forno e il vostro goloso contorno sarà pronto per essere servito!

Dei dischi di melanzane light e sfiziosi, croccanti grazie al goloso preparato per gratin e morbide allo stesso tempo: chi riuscirà a resistere al bis?

Ne avete fatte troppe? Non fa niente, potrete conservarle in frigorifero fino a 48h. Riscaldatele 10 minuti in forno con un filo di olio evo prima di mangiarle il giorno dopo e saranno croccanti e invitanti come appena fatte.

Melanzane al gratin: Ingredienti e Preparazione

Ingredienti per 6 persone

3 melanzane tonde

80g parmigiano grattato

80g pangrattato

20 pomodorini datterini

4 cucchiai di olio evo

sale e pepe q.b.

10 foglie di basilico fresco

1 spicchio di aglio

Preparazione

Preriscaldare il forno a 200° ventilato e foderata una teglia meglio grande con della carta forno. Potete anche usare 2 pirofile separate anziché una grande. Lavate le melanzane, mondatele e tagliate a fette: dovrete ricavare dei dischi spessi circa un centimetro. Disponetele sulla leccarda da forno, un pizzico di sale e un filo di olio evo su ognuna e poi infornatele per 25 minuti. Nel frattempo in una ciotola tagliate i pomodorini in 4 parti, aggiungete il basilico tagliato a pezzettini, 4 cucchiai di olio evo, 1 pizzico di sale e pepe, il parmigiano e il pangrattato. Mescolate con una forchetta e il preparato per gratin è pronto! Scaduti i 20 minuti, senza spegnere il forno, tirate fuori le melanzane e versate il preparato per gratin su ognuna. Un filo di olio evo e infornate nuovamente per altri 15 minuti, 3 minuti di grill finale e le vostre Melanzane al gratin saranno pronte!

Gustatele calde e fumanti, saranno deliziose se abbinate ad una morbida mozzarella di bufala, alla carne ma anche al pesce! Buon appetito!

