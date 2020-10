Melania Trump sostiene il marito in un comizio: ‘Dem vogliono distruggere valori’

La First Lady americana difende il marito a spada tratta nel comizio in Pennsylvania: accusa i Dem di voler distruggere i valori tradizionali americani.

Melania Trump, la First Lady americana, si è schierata dalla parte del marito Donald Trump, attuale presidente degli USA, in un comizio elettorale in Pennsylvania.

Anche se non condivide sempre il pensiero di Trump, Melania si batte per la rielezione del marito.

Melania Trump parla al comizio

La moglie di Donald Trump, Melania Trump, è da poco guarita fisicamente dal Coronavirus: a differenza del presidente lei non è stata ricoverata in ospedale ma ha manifestato la sintomatologia per un periodo molto più lungo. Per questa ragione negli scorsi comizi elettorali non era al fianco del marito.

A causa della tosse persistente Melania si è tenuta a riparo da tutti rimanendo in quarantena fino a pochi giorni fa quando è apparsa al comizio elettorale in Pennsylvania.

La donna è decisamente scesa in campo per sostenere il marito Donald in vista delle elezioni presidenziali che ci saranno il prossimo 3 novembre negli USA. Melania durante il suo discorso ha favoreggiato in ogni modo Trump screditando i Democratici incluso il loro leader.

Melania ha affermato che i democratici con a capo Joe Biden hanno solo politicizzato il coronavirus e l’unico obiettivo che si sono posti è quello di demolire tutti i valori tradizionali su cui si fondano gli stati Uniti d’America.

È stata onesta nel confessare che non condivide sempre il pensiero del marito, specialmente nei tweet, ma ciò non significa che il Tycoon non sia la scelta giusta per guidare l’America verso la ripresa.

Melania ha rivelato:

è importante per lui parlare direttamente alle persone di cui è al servizio.

Difende Trump e raccomanda di rieleggerlo per il bene di tutti

Era sul podio nel suo outfit verde militare quando la moglie di Trump ha puntato il dito contro giornalisti e Tv, pronta a difendere il marito e supportarlo in ogni aspetto:

I media hanno creato un immagine distorta di Donald.

Si legge su LiberoQuotidiano.it che Melania ha poi precisato che per il bene dei figli di tutti gli elettori dovrebbe essere rieletto come presidente.

La moglie lo ha descritto come un leader buono che ama il successo e vuole che tutti coloro che lo circondano abbiano successo: per questo deve essere rieletto, per portare l’America al successo dopo questo pesante momento critico che sta vivendo.

Il discorso di Melania potrebbe essere un’ottima arma per Trump che mira alla riconquista dei voti femminili, punto debole nelle statistiche dei voti.

Tutti credevano che fossero distaccati e forse in crisi ma non è così. La moglie era assente ultimamente solo a causa del coronavirus, ora che è totalmente guarita è pronta a combattere al fianco di Trump per conquistare nuovamente la Casa Bianca.