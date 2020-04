Melania Trump e Laura Mattarella: colloquio telefonico tra le due First Lady

Melania Trump alla figlia del Presidente Mattarella: “condoglianze per i molti italiani che hanno perso la vita per il coronavirus”

Le due first lady, Melania Trump e la figlia di Mattarella, Laura, hanno avuto un colloquio telefonico.

La figlia di Mattarella e Melania Trump si sono conosciute lo scorso 16 ottobre durante la visita del Presidente a Washington.

Dalla Casa Bianca Lady Trump ha espresso le sue condoglianze per la perdita dei tanti italiani, vittime del coronavirus.

È stata una telefonata umanamente molto apprezzata dal Quirinale: la stessa Lady Trump ha auspicato tanto

“ottimismo e speranza sul fatto che il trend positivo prosegua”.

La first lady americana durante il colloquio telefonico ha sottolineato che

“il popolo americano è vicino ai nostri alleati”.

Trump: 100 milioni di dollari come sostegno economico all’Italia

La telefonata intercorsa tra Lady Trump e Lady Laura Mattarella è stata significativa dal punto di vista politico.

La stessa Melania ha fatto riferimento ai 100 milioni di dollari come sostegno economico al nostro Paese da parte dell’amministrazione americana.

Inoltre, Lady Trump ha fatto riferimento alla messa a nostra disposizione delle basi militari Usa presenti in Italia, per mettere in funzione in tempi brevi gli ospedali da campo.

La First Lady spera che

“possiamo sconfiggere la pandemia nelle prossime settimane”.

Coronavirus, Melania Trump contatta telefonicamente le First Lady francese e canadese

Durante il colloquio telefonico intercorso tra Melania Trump e la Madame francese Macron e quella canadese Grégoire-Trudeau, le donne hanno concordato di rimanere in contatto nelle prossime settimane.

Inoltre, Lady Trump ha augurato una pronta guarigione a Grégoire-Trudeau, First Lady canadese, che è risultata positiva al COVID-19 quasi un mese fa.

La First Lady statunitense ha anche tenuto a ribadire l’importanza di osservare le restrizioni sui viaggi transfrontalieri per i viaggiatori non essenziali.

Melania ha contattato anche Madame Brigitte Macron per esprimere le più sentite condoglianze per le vittime del coronavirus in Francia.

Gli Stati Uniti d’America sono al fianco del popolo francese in questo momento difficile.