Melania Rea, da settembre Salvatore Parolisi potrà lasciare il carcere per le lezioni all’università

Melania Rea, da settembre Salvatore Parolisi potrà lasciare il carcere per le...

Dal prossimo settembre Salvatore Parolisi, condannato per l’omicidio di Melania Rea, potrà uscire dal carcere per frequentare le lezioni all’università.

L’ex caporalmaggiore avrebbe potuto richiedere i permessi già dallo scorso mese di marzo, ma ha scelto di rimandare per via dell’emergenza Covid. Dopo 9 anni dall’omicidio di Melania Rea, Parolisi ottiene i permessi per uscire dal carcere.

L’omicidio di Melania Rea

Era il 18 aprile 2011 quando Melania Rea venne uccisa con 35 coltellate nel bosco di Ripe di Civitella. La ragazza era uscita per una gita con il marito, Salvatore Parolisi, e la figlia di 18 mesi, Vittoria.

Nel mirino delle indagini finì ben presto il marito di Melania, caporalmaggiore dell’esercito, che, al momento dell’omicidio, stava intattenendo una relazione clandestina con una soldatessa 26enne, Ludovica.

Durante l’inchiesta emersero i messaggi e le lunghe conversazioni telefoniche con l’amante. La condanna per Salvatore Parolisi fu di 20 anni di carcere.

L’uscita dal carcere

Come riferisce anche Fanpage, già nel mese di settembre, dopo 9 anni di prigione, l’ex caporalmaggiore potrà uscire dal carcere di Bollate, dov’è tuttora recluso, per frequentare le lezioni all’università.

Una possibilità che Parolisi avrebbe potuto sfruttare già dallo scorso mese di marzo, ma che ha scelto di rimandare per via dell’emergenza covid che ha colpito il Paese.

Dopo la condanna per l’omicidio della moglie, l’ex caporalmaggiore ha perso la patria potestà sulla piccola Vittoria, affidata ai nonni materni, di Somma Vesuviana.

Il movente di quel terribile omicidio, che sconvolse l’intero Paese e per il quale Parolisi si è sempre dichiarato innocente, fu addotto alla volontà del militare di rifarsi una vita insieme alla soldatessa con cui aveva intrapreso una relazione.

La volontà di frequentare la facoltà di Giurisprudenza non è casuale. Il militare, infatti, una volta uscito dal carcere, pare voglia scoprire chi sia il vero assassino di sua moglie.

Parolisi ha infatti sempre negato qualsiasi coinvolgimento nel delitto.