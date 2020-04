Melania Rea, la rabbia a nove anni dal terribile omicidio: “Voleva solo crescere la sua bambina”

Impossibile dimenticare il sorriso di Melania Rea, spento con 35 coltellate il 18 aprile 2011. Le parole dello zio colpiscono a nove anni dal terribile omicidio.

Sono passati nove anni dal terribile omicidio di Melania Rea e nonostante tutto ancora oggi sono molte le domande senza risposta. Lo zio ricorda quel momento drammatico e racconta del suo animo nobile.

Lo sconto di pena di Salvatore Parolisi

Il 18 aprile 2011 nel Bosco di Casermette di Ripe di Civitella del Tronto – Teramo – Melania viene violentemente uccisa mentre si era allontanata dal marito e dalla bimba per urinare.

Sorpresa alle spalle, viene trucidata con 35 coltellate e abbandonata in quel bosco, senza alcuna pietà.

Per l’omicidio è stato accusato il marito Salvatore Parolisi che ora si trova in carcere, a seguito della condanna in via definitiva da parte della Cassazione a 20 anni di reclusione.

Parolisi non ha mai confessato l’omicidio, professandosi innocente: nonostante questo – a seguito di tre sentenze, all’uomo è stato fatto uno sconto di pena perché non è stata riconosciuta l’aggravante di crudeltà.

Un anno fa ha inoltre sconvolto la notizia di una possibile uscita con permessi premio per buona condotta.

Il messaggio dello zio a nove anni dalla morte

Nove anni dopo il terribile delitto, lo zio Gennaro ha voluto ricordarla su Facebook, ripercorrendo gli attimi devastanti dopo la sua morte, come riporta anche UrbanPost:

“alla notizia fummo invasi da una profonda tristezza, tutti i sogni di Melania svaniti in poco più di 20 minuti”

Descrivendo la nipote come una splendida mamma e moglie devota, innamoratissima di suo marito: