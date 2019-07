Meghan Markle, l’ultimo desiderio della Regina Elisabetta: ‘Dovrà farlo dopo la sua morte’

Meghan Markle, la moglie del principe Harry realizzerà l’ultimo desiderio della Regina Elisabetta dopo la sua morte

Alla moglie del Principe Harry, Meghan Markle, toccherà esaudire gli ultimi desideri della regina.

Meghan Markle:

La coppia formata da Meghan Markle e Il Principe Harry è senza dubbio una delle più amate dei royal. La loro storia d’amore ha fatto sognare tantissimi fan in tutto il mondo anche se spesso l’ex attrice americana è finita nel mirino del gossip per il suo rapporto con la Regina. Contrariamente a quanto si legge in rete, pare che la Duchessa di Sussex abbia un bel rapporto con la nonna di suo marito. Secondo quanto riferito dal giornalista esperto della famiglia Tim Ewart reale la Sovrana ha pienamente fiducia di Meghan Markle, tanto da affidarle un ultimo desiderio.

“Harry e Meghan sono molto apprezzati dalle generazioni più giovani – spiega l’esperto – ed è esattamente ciò che la Regina voleva. La realtà è che quando Elisabetta II morirà, porterà con sé una delle ragioni per cui la monarchia è così popolare. Mentre suo figlio, il Principe Carlo, non è certo così amato dal pubblico”.

Per farla breve, la Regina Elisabetta appoggia la popolarità della coppia tra i giovani e spera possa servire per instaurare un dialogo con la popolazione.

La Duchessa di Sussex fa arrabbiare la Regina

Negli ultimi giorni, la Duchessa di Sussex è finito nuovamente al centro delle polemiche. Per quale motivo? Pare che Meghan Markle abbia di nuovo fatto storcere il naso alla Regina Elisabetta per la decisione presa nei confronti del piccolo Archie, l’ultimo arrivato nella famiglia reale. In particolare, alla regina non sembra andare a genio il modo in cui la coppia sta allevando il loro primo figlio. I Duca di Sussex hanno, infatti, deciso di fare seguire al bambino un particolare tipo di dieta, quella vegana. Da fonti molto vicine alla famiglia è trapelata la preoccupazione della Sovrana in quanto sostiene che una dieta del genere non sia per nulla salutare per un bambino di pochi mesi.