Meghan Markle, tradita dalla sorella: ‘Non è come sembra’

Meghan Markle viene trascinata, ancora una volta, dentro la bufera mediatica. I tabloid inglesi non le danno proprio tregua.

Adesso è addirittura la sorellastra a tradirla e a spifferare tutti i suoi segreti ai giornali e all’editoria.

A riferirlo è il Telegraph che racconta come Samantha abbia tuonato parole dure nei confronti della duchessa.

Samantha, la sorellastra di Meghan Markle, torna all’attacco e non si frena nelle dichiarazioni contro la duchessa di Sussex.

Già in passato aveva speso parole non molto positive sulla sorellastra attraverso i social e le svariate interviste.

Adesso, torna a riferire scoop su Meghan e a farlo con parole per nulla lusinghiere.

Samantha (56 anni) non ha mai descritto la sorellastra con attributi positivi.

Anzi, l’ha sempre definita come una “donna altezzosa e con manie di protagonismo, dal carattere schivo e complicato“.

Le due donne hanno rotto il loro rapporto da diverso tempo ed era da un po’ che non si sentiva parlare di Samantha.

Adesso, però, la sorellastra di Meghan torna a gettare benzina sul fuoco e annuncia la pubblicazione di un libro:

“Racconterò come la favola dell’attrice che diventa duchessa sia tutta una mera finzione. “Le cose non sono sempre come sembrano. Il mio libro sbugiarda una famiglia che sa nascondere i suoi panni sporchi.”