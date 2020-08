Meghan Markle, la sorellastra ‘Sembra Crudelia Demon’: le foto fanno il giro del web

Samantha Markle è la sorellastra della duchessa di Sussex, con la quale ha un rapporto a dir poco turbolento, scopriamo tutti i dettagli

Si parla sempre del rapporto tra Meghan Markle e la royal family, ma raramente di quello della duchessa di Sussex e la sua famiglia.

Uno dei componenti più noti della famiglia Markle è Samantha Markle, la sorellastra della moglie del Principe Harry. Scopriamo tutto su di lei!

Il rapporto tra Meghan e la sorellastra Samantha

Samantha Markle ha 55 anni e non ha mai tenuto nascoste le sue incomprensioni con la sorellastra Meghan.

Tali incomprensioni, probabilmente, hanno radici profonde e risalgono all’epoca in cui entrambe erano soltanto due bambine.

Adesso, che sono due donne adulte, appare ancora più profondo il loro malessere nelle occasioni in cui sono costrette a rapportarsi. Samantha, in più occasioni, ha rivolto pesanti critiche all’ex attrice di Suits.

Le pesanti critiche rivolte a Meghan Markle

Stando a quanto riportato dal settimanale “Chi”, Samantha Markle, dopo l’annuncio ufficiale del fidanzamento tra Harry e Meghan, avrebbe parlato con la stampa per denigrare la sorella. Il motivo? Lo avrebbe fatto soltanto per soldi.

E non è tutto, perché, in una recente intervista rilasciata in esclusiva al “Daily Star Online”, Samantha Markle ha nuovamente attaccato Meghan.

La donna avrebbe dichiarato di trovare squallido leggere dai tabloid inglesi che Meghan abbia avuto il cuore spezzato per essersi trovata nella stessa città della madre, ma non averla potuta vedere a causa della quarantena.

Nei vari scatti che ritraggono Samantha, la donna si mostra con uno sguardo arcigno, che lascia trasparire tutta la sua opposizione nei confronti della sorella.

Meghan e Samantha si somigliano molto, avranno gli stessi colori somatici, ma pare nient’altro in comune. Samantha porta un taglio di capelli rigorosamente corto e mostra sguardi sospettosi che ad alcuni ricordano quelli di Crudelia De Mon.