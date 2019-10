‘Indagata dalla Polizia postale’ Meghan Markle, la terribile accusa alla sorella imbarazza la famiglia reale

Meghan Markle, la sorella della moglie del Principe Harry indagata per cyberbullismo: ecco cosa è successo

Nelle ultime ore sono arrivate diverse segnalazioni riguardanti la sorella di Meghan Markle. I media locali affermano che Samantha sarebbe stata indagata dalla polizia per cyberbullismo. Le segnalazioni arrivano da diversi paese e ora sono in corso le indagini per fare luce sulla vicenda.

Meghan Markle, la sorella indagata

Una notizia che sembra aver turbato gli equilibri reali o meglio quelli della coppia più amata degli ultimi anni: quella formata da Meghan Markle e Il Principe Harry. Per quale motivo? Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico DailyMail, Samantha Markle è stata accusata di cyberbullismo. Il quotidiano in questione non parla di nessuno arresto né tanto meno di tribunali.

Pare, infatti, che siano diverse segnalazioni da ben quattro paesi Canada, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti. Non è ancora nota l’identità della persona che ha denunciato la moglie del Principe Harry. Nei primi giorni di quest’anno, l’account Twitter della sorella di Meghan Markle è stato sospeso per aver criticato la Duchessa di Sussex dopo la messa in onda del documentario di Itv “Harry and Meghan: An African Journey”. In particolare, non sono state gradite le parole della sorella.

Le critiche di Samantha

Nel documentario dedicato alla coppia reale sono stata dette delle cose che hanno fatto storcere il naso alla sorella. In particolare quando si è parlato delle difficoltà incontrate durante il periodo del Royal Wedding e della gravidanza.

Le sue affermazioni non sono passate inosservate e la sorellastra ha commentato così le sue parole: ‘è un’ipocrita’. Qualche settimana fa, anche un altro membro della famiglia della duchessa è protagonista di una stramba notizia. Il fratellastro, Thomas Dooley è stato fermato dalla polizia in quanto è stato sorpreso in strada completamente nudo.