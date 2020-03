‘Niente Archie’ Meghan Markle, nuovo sgarro alla Regina: cosa ha intenzione di fare la Duchessa di Sussex

La prossima settimana Meghan Markle tornerà nel Regno Unito ma la riappacificazione con la Regina pare lontana, ecco lo sgarro imperdonabile.

Anche se la Megxit è ormai quasi conclusa la situazione con la Regina non sembra migliorare, ecco cosa avrebbe in mente di fare Meghan Markle che potrebbe portare ulteriore sofferenza alla sovrana.

Come si stanno organizzando Meghan ed Harry?

Ora che la Megxit sta diventando effettiva ed i Duchi di Sussex a partire dal 31 marzo lasceranno definitivamente il loro status di reali senior, Harry e Meghan dovranno organizzare una serie di questioni pratiche non semplici.

Innanzitutto come da richiesta della Regina pare che Harry abbia chiesto al suo team di smettere di chiamarlo Principe e con Meghan dovrà anche evitare di utilizzare il marchio Sussex Royal.

Questo potrebbe essere un problema per le loro entrate dato che non potranno più usufruire dei finanziamenti pubblici.

I bookmakers quotano tra le professioni che i due potrebbero fare per guadagnarsi da vivere la recitazione in serie tv o gli influencer sul web.

“Niente Archie”: lo sgarro alla Regina

Una delle questioni da affrontare è il problema di come finanziare la loro sicurezza.

Attualmente il Canada infatti ha dichiarato che dal 31 marzo non pagherà più per questo ed i Duchi non potranno usufruire della protezione della Corona.

Ora il problema si porrà la prossima settimana e riguarderà il piccolo Archie.

La madre Meghan Markle infatti ha programmato di rientrare nel Regno Unito, come riporta VanityFair, per completare gli impegni ufficiali come già sta facendo Harry.

Il Principe infatti ha appena inciso un singolo con Jon Bon Jovi nello studio storico di Abbey Road per beneficenza.

La Markle però ha deciso che non porterà con sé il figlioletto Archie che invece resterà in Canada con una babysitter e l’amica Jessica Mulroney.

Il problema dunque sarà la sicurezza del piccolo Archie di soli 10 mesi ma la decisione di Meghan produrrà anche un altro effetto negativo.

Fonti ufficiali hanno già svelato che la Regina Elisabetta ed il Principe Filippo 93 e 96 anni, saranno molto addolorati di non poter vedere ancora il loro nipote più piccolo, che non vedono orami da vari mesi.

Chissà se Meghan Markle cambierà idea oppure no.