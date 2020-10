Meghan Markle copia Diana indossando il suo orologio: ecco quanto vale

Meghan Markle stupisce i fan indossando uno degli orologi di Lady Diana, che ancora oggi ha un valore incredibile.

Scopriamo quanto vale l’orologio della principessa, che la moglie del principe Harry ha indossato in uno scatto per promuovere un dibattito online.

Meghan Markle e il dettaglio che non passa inosservato

Maghan Markle rimane al centro dell’attenzione dei media, che sembra non vogliano davvero lasciarle vivere serenamente la sua nuova vita con Harry e Archie a Los Angeles.

Di recente, la Markle è stata trascinata in un processo giudiziario a causa delle associazioni benefiche della famiglia reale e ha querelato i media per le foto fatte ad Archie e per aver rovinato il suo rapporto con il padre.

Tra Meghan e i giornalisti è guerra aperta, anche se di recente la Markle ha concesso uno scatto per pubblicizzare la sua partecipazione e quella del marito Harry a un dibattito online, il Time100 Talk.

The Duke and Duchess of Sussex will host a specially curated edition of #TIME100Talks on the state of our shared digital experience https://t.co/uwtSvhayND — TeamTIME (@TeamTime) October 16, 2020

Ruba l’orologio a Lady Diana, ecco quanto vale

Nello scatto pubblicato su Twitter si vede Meghan Markle posare con addosso un abito Alexander McQueen da 2 mila sterline, un braccialetto da 5 mila sterline e un altro accessorio che non è passato inosservato ai fan della royal family.

Si tratta del celebre orologio appartenuto a Lady Diana, che ha un valore di ben 17 mila sterline!

Meghan Markle avrebbe quindi rubato l’orologio della madre di Harry e lo avrebbe indossato per posare nello scatto di promozione del dibattito.

Non è noto se la moglie del principe stia indossando quotidianamente l’orologio di Diana o lo abbia preso in prestito soltanto per quest’occasione speciale.

Fatto sta che i sudditi più affezionati a Lady Diana non abbiano potuto non notare l’orologio al polso di Meghan, lo stesso che la principessa scomparsa nel 1997 indossò in più occasioni pubbliche.