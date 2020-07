Meghan Markle dopo la separazione rinuncia al cognome del Principe Harry

Una scelta che ha sconvolto i fan di Meghan Markle e di Harry. Il Principe, dopo la separazione, ha visto cambiare parecchie cose nella sua vita

Meghan Markle ha preso una decisione che ha lasciato tutti i fan della royal family senza fiato.

L’ex royal del Sussex, infatti, dopo essere uscita dalla famiglia reale assieme al marito, il principe Harry, lo scorso 31 marzo, è fuggita negli Stati Uniti, dove ha attuato una procedura senza precedenti…

La scelta di Meghan Markle

Meghan Markle fatto una cosa che ha lasciato senza fiato i suoi fan, nel corso della sua ultima apparizione pubblica. Parlando al vertice di Leadership femminile del 2020, l’ex duchessa del Sussex ha usato il suo vero nome piuttosto che i suoi titoli reali!

La donna, infatti, ha rinunciato ai titoli ed è tornata a chiedere agli altri di rivolgersi a sé con il suo nome da nubile. Dopo essersi sposata con il Principe Harry, Meghan aveva iniziato a usare il titolo formale di “Sua Altezza Reale, Meghan, Duchessa del Sussex.”

Adesso, invece, la donna ha concordato, assieme al Principe, di non usare più i titoli: questo cavillo è stato parte della loro decisione di dimettersi come membri senior della famiglia reale.

Il nome di Meghan

Da ora in poi, nessuno dovrà più rivolgersi a Meghan con l’appellativo di “Sua Altezza Reale, Meghan, Duchessa del Sussex”.

Adesso, la donna ha iniziato una nuova vita fuori dalla famiglia reale ed è tornata al suo nome da nubile. Apparendo via videolink al Girl Up Summit, Meghan Markle ha usato il suo nome completo per la prima volta da quando ha lasciato la famiglia reale.

Da quando si sono separati dalla famiglia reale, Meghan ed Harry si sono sempre riferiti a se stessi familiarmente come Harry e Meghan, ma adesso si chiamano così anche nelle occasioni pubbliche.