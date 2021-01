Principe Harry e Meghan in crisi, la separazione vicina: l’esperto rivela la...

Meghan Markle e Harry ai ferri corti? La coppia reale sarebbe sempre più vicina alla separazione. La verità sulla crisi rivelata dall’esperto reale.

A distanza di anni dal loro si, la storia tra il Principe Harry e la Star di Suits, fa ancora discutere e parlottare i media, soprattutto a partire dal loro trasferimento in California, dove la coppia ha deciso di mettere radici proprie, lontani dalle mura reali in Inghilterra.

Secondo quanto rivela il celebre tabloid The Telegraph, l’ex coppia reale starebbe attraversando una nuova crisi coniugale.

La separazione leggendo tra le righe delle parole dell’esperto reale, sarebbe più vicina che mai.

Il Principe Harry sarebbe davvero esausto della situazione venutasi a creare, chiederà presto il divorzio all’attrice americana?

Scopriamo tutti gli ultimi gossip sulla coppia rivelata da Hugo Vikers.

Principe Harry: ‘Un’esistenza Inutile’

Secondo quanto rivelato dall’esperto reale, anche se le apparenze sembrino dire il contrario sarebbe davvero un pessimo momento per il fratello del Principe William.

Lontano migliaia di Km dalla sua amata Inghilterra si sentirebbe come in ‘autoesilio’ nella sua nuova vita in California insieme a Meghan e Archie.

Una crisi appesantita anche dall’attuale situazione mondiale, data dall’emergenza per il Covid-19, che lo ha tenuto lontano anche dagli oneri di corte come la cerimonia organizzata dalla nonna la Regina Elisabetta, in occasione del Plauso al Servizio Nazionale Sanitario Britannico:

‘Un’esistenza inutile, in autoesilio. Lontano dalla sua famiglia, dall’esercito, dagli amici’

e ancora:

‘Sarebbe stato bello se Harry, durante l’emergenza coronavirus, avesse applaudito al Servizio nazionale sanitario britannico come hanno fatto suo fratello William e Kate Middleton’

Ha così confidato l’esperto reale, quasi preoccupato per il secondogenito di Lady Diana, che sembra essere quasi confuso e disorientato nonostante siano trascorsi mesi dal trasferimento in California.

L’infelicità dell’ex Duca del Sussex

Questo cambio drastico nella propria vita, avrebbe messo dunque in crisi il Principe Harry, al quale senza troppi giri di parole mancherebbero tutta la sua vita in Inghilterra:

‘Basti pensare alle sue esperienze militari o agli Invictus Games, che avevano un enorme successo’

ha rivelato l’esperto reale in merito, sottolineando l’inquietudine che starebbe provando in questo periodo il fratello del Principe William.

L’amore vince veramente su tutto? Così come hanno dichiarato nell’arco del loro primo podcast su Spotify con il quale hanno firmato così come con Netflix, un contratto da milioni di dollari? Oppure Harry opterà per la separazione definitiva dalla Markle? Staremo a vedere.