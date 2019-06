Meghan Markle ‘è molto cattiva’: la moglie di Harry umiliata davanti a tutti i sudditi

Meghan Markle: Il Presidente Trump contro la duchessa di Sussex, ecco cosa ha detto in un’intervista a The Sun

In una delle sue ultime interviste, il Presidente Trump ha espresso la sua opinione su Meghan Markle, ecco cosa ha detto nella sua ultima intervista al The Sun.

Trump contro Meghan Markle: le sue parole

Di recente il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rilasciato un intervista al The Sun che ha fatto scalpore. Il motivo? Nel corso della sua intervista al quotidiano inglese ha rilasciato una serie di dichiarazioni sulla moglie del Principe Harry: Meghan Markle ed in particolare ha parlato del suo rapporto con la duchessa. In questi giorni, il 45° Presidente dell’America è in visita a Londra e tra i diversi impegni in programma anche una cena con la famiglia reale.

L’intervista al tabloid inglese ha suscitato scalpore tra sudditi per le dichiarazioni rilasciate da Trump. Il Presidente ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa in merito ad alcune accuse che la Duchessa di Sussex gli aveva rivolto sui social nel 2016. Quell’anno, Meghan Markle non aveva alcun legame con la famiglia reale.

Le accuse della Duchessa di Sussex

Nel 2016, Meghan Markle ha utilizzato i social per esprimere un suo pensiero sull’attuale presidente degli Stati Uniti definendolo ‘misogino’ e un ‘divisivo’. A distanza di anni, Donald Trump ha risposto alle accuse della moglie del Principe Harry: