Posizioni estreme e giochi di lingua, Meghan Markle: l’ex personal trainer svela dettagli inediti sulla moglie di Harry

Meghan Markle e la confessione del suo ex personal trainer: la duchessa amava la sua lingua

L’ex personal trainer, che allenava la bellissima e seducente Meghan Markle ancor prima che diventasse la Duchessa, ha rivelato alcuni lati inediti di una delle donne più chiacchierate. Meghan è nota per la sua profonda passione nutrita nei confronti del fitness e della vita sana. La donna adora, in particolare, lo yoga e il pilates.

Il suo ex personal trainer, Jorge Blanco, ha rivelato inoltre che la Duchessa ami sport più aggressivi come le arti marziali, il kickboxing e la boxe. Il guru del fitness l’ha allenata duramente mentre l’attrice girava il dramma legale statunitense “Suits”. L’uomo ha inoltre rivelato particolari scottanti sulle loro sessioni di allenamento.

Meghan Markle amava la sua lingua

Blanco ha raccontato di trovarsi particolarmente bene in coppia con la ex star Meghan Markle e di adorare i loro allenamenti insieme. Ha poi rivelato che Meghan fosse letteralmente innamorata della sua lingua. L’ex personal trainer della donna, infatti, è uno spagnolo doc e Meghan era in grado di comunicare con lui parlando la sua lingua madre, adorava farlo!

Un lato B da urlo

Anche un altro ex allenatore personale di Meghan, Craig McNamee, ha rivelato alcuni dettagli particolari relativi alle sessioni di allenamento della Duchessa.

In base alle sue parole, la coppia si sarebbe allenata insieme per tre anni, durante i quali avrebbero costruito un rapporto speciale. Il tipo di allenamento che Meghan ha intrapreso sarebbe stato quello focalizzato sui glutei, uno dei punti forti della Markle.

Qualche anno fa, la donna, che sembrava consapevole del suo lato B da urlo, aveva anche postato una foto sui social, che la ritraeva mentre era intenta a svolgere un’acrobazia.

La foto in questione è stata prontamente eliminata dalla Markle, tanto che oggi non ve n’è più traccia nel suo profilo ufficiale su Instagram.

La moglie di Harry non finisce mai di stupire. E’ piena di sorprese. La ex attrice ormai è sempre più al centro dell’attenzione pubblica. Il suo passato, la sua carriera artistica, ancora oggi sono motivo di scandalo per la famiglia reale.

Eppure, nemmeno gli altri membri della Corona sono esattamente privi di scandali. Basti pensare ai nomi più grossi, quelli che hanno fatto la storia dell’ultimo secondo di monarchia in Inghilterra. In primis, la Regina Elisabetta nonostante la sua integrità ha lasciato per la strada scandali davvero indimenticabili. Le storie d’amore di sangue blu attirano più che il miele con le api, questo è noto.