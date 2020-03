‘Isolata per il Coronavirus’ Meghan Markle la decisione estrema per combattere la Pandemia

‘Isolata per il Coronavirus’ Meghan Markle la decisione estrema per combattere la...

Anche in America sono in atto i provvedimenti per combattere la Pandemia, per il Coronavirus. Meghan Markle preoccupatissima, la decisione necessaria

Meghan Markle ritorna all’attenzione pubblica. L’ex Duchessa del Sussex ha fatto ritorno con la sua famiglia nella loro Villa in Canada, ove nelle ultime ore sono stati chiusi i confini al fine di arginare l’espansione del Coronavirus.

La paura è tanta tra la popolazione, in particolare Meghan Markle, ossessionata dal Coronavirus, ha preso alcune decisioni necessarie, al fine di proteggere la sua famiglia. Scopriamo di più.

Meghan Markle: ‘E’ diventata un’ossessione’

Secondo quanto rivelano le fonti inglesi, la Star di Suits avrebbe preso in atto alcune misure di sicurezza molto rigide nella sua Villa al fine di evitare quanto più possibile la possibilità di contagio da Covid-19.

La moglie del Principe Harry ha innanzitutto consentito solo ad una cerchia ristretta di persone a poter accedere presso la loro dimora. Ognuno deve indossare i dispositivi di sicurezza, ovvero i guanti in lattice, devono togliere le scarpe, e soprattutto, è fatto a tutti divieto di avvicinarsi al piccolo Archie.

I forti timori dell’attrice americani sono tuttavia fondati, essendo che la moglie del premier Trudeau, vicina alla sua migliore amica Jessica Mulroney, sia risultata positiva al virus.

Inoltre Trudeau pare fosse presente insieme ad Harry durante l’inaugurazione, a Silverstone, del museo dedicato alla storia del circuito automobilistico a Londra.

Nel frattempo inoltre pare sia stato cancellato il loro viaggio in California.

Meghan preoccupata per Harry: ‘Si sente impotente’

Inoltre le preoccupazioni della Markle si estendono al suo consorte Harry, il quale a sua volta sarebbe triste e preoccupato per il padre, il Principe Carlo e la nonna La Regina Elisabetta, proprio per la pandemia in atto, sentendosi in tal senso impotente.

Fattore che incide sulle sue preoccupazioni inoltre è sicuramente la lontananza, una scelta non semplice quella della coppia di abbandonare l’Inghilterra, dove restano comunque i benvenuti.

Tuttavia, secondo quanto rivelano fonti esterne, il fratello di William sarebbe comunque ‘felice di stare con la sua famiglia’ e ciò che conta di più è che sia al sicuro.