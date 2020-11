Meghan Markle bloccata negli USA: non può tornare a Londra, la sua salute è a rischio

La duchessa di Sussex, il marito Harry e il piccolo Archie non possono tornare a Londra per Natale. Svelato il motivo.

Meghan non tornerà a Londra e non si presenterà al processo in cui è coinvolta e la ragione spiazza i fan della Royal Family.

Il motivo ha a che fare con i rischi legati alla sua salute, sarebbe troppo pericoloso.

Meghan Markle torna al centro dell’attenzione mediatica per via di un’indiscrezione che sta circolando negli ultimi tempi.

Meghan Markle non si presenta al processo a Londra

La duchessa di Sussex, infatti, avrebbe dato adito a nuovi rumors a causa della sua mancata presentazione al processo.

Quale processo? La Markle ha intentato varie cause contro i tabloid inglesi che non fanno altro che ledere la sua immagine e mettere a repentaglio la sua privacy.

Meghan dovrebbe partire a breve per Londra e rimanere fino a gennaio, proprio per recarsi in tribunale. Ciò, però, pare proprio che non avverrà e alcune fonti sembra conoscano bene il motivo.

Rinviato il viaggio a Londra: “è incinta!”

L’Alta Corte di Londra ha accolto la richiesta dei legali di Meghan: il processo è rinviato di nove mesi, fino all’autunno del 2021.

Secondo alcuni, si sarebbe scelto di posticipare il processo a causa della situazione delicata che tutto il mondo sta vivendo, la pandemia da Covid-19.

Una decisione presa con il fine di cautelare la duchessa e proteggerla da un possibile contagio.

Altre fonti, però, sostengono che la realtà dei fatti sia un’altra. Meghan avrebbe voluto posticipare il processo a causa della seconda gravidanza in corso:

“Meghan è incinta!”

Molti esperti reali ritengono che l’ex duchessa possa essere di nuovo incinta e che non se la sentirebbe di viaggiare e spostarsi in questo stato.

La teoria, però, non è stata confermata dalla diretta interessata né dal marito, il Principe Harry.

Ciò che pare certo è che Meghan Markle, Harry e il piccolo Archie non torneranno a Londra per celebrare il Natale in compagnia della famiglia.