Meghan Markle, look premaman fiorito per il Vax Live: dettagli e prezzo...

La Duchessa di Sussex al 9′ mese ha registrato un video per sensibilizzare alla vaccinazione anti-Covid rivelando anche particolari sulla nascita della secondogenita.

La moglie del Principe Harry è apparsa in ottima forma e raggiante smentendo le voci di un parto anticipato.

Scopriamo insieme i dettagli del look di Meghan Markle, fresco ed elegante, che ha conquistato tutti!

Meghan Markle, look fiorito al 9′ mese: quanto le è costato?

La Duchessa di Sussex, incinta al 9′ mese è apparsa raggiante come non mai per il discorso atteso del Vax Live ed ha scelto di optare per un outfit elegante ma semplice. Meghan indossava un abito fiorito in un rosso delicato a marchio Carolina Herrera del costo di 1690 $ appartenente alla collezione Resort 2021.

Un particolare in accordo con l’impegno della Markle verso le donne è rappresentato dalla collana indossata del marchio Awe Inspired. Il gioello “Power Charm” costa 140 $ e riporta il simbolo della donna unito ad un pugno.

Oro anche per l’orologio sfoggiato da Meghan uno dei suoi accessori preferiti, il Cartier Tank Watch che ricorda la Principessa Diana madre scomparsa del marito Harry.

Meghan indossava anche due bracciali uno del marchio Cartier chiamato “Amore” e l’altro sempre in oro del marchio Jennifer Meyer.

Meghan Markle, il discorso toccante: ” Io e Harry felici”

Lo scorso sabato si è tenuto l’importante evento VAX Live del Global Citizen: The Concert to Reunite the World nel quale era prevista la presenza anche del Principe Harry e della consorte Meghan Markle. La Duchessa di Sussex però non è potuta essere presente accanto al marito essendo ormai agli sgoccioli della sua seconda gravidanza.

Ha però voluto registrare un videomessaggio in cui ha parlato della pandemia e delle conseguenze che si sono avute nel 2020 soprattutto sulle donne.

L’occasione ha rappresentato la prima apparizione di Meghan davanti alle telecamere dopo la controversa ed oramai famosissima intervista con Oprah Winfrey, e lo ha fatto con classe ed un aspetto raggiante.

Merito anche della piccola in arrivo come lei stessa ha ammesso:

“Io e mio marito siamo felicissimi di accogliere presto una figlia.. Quando pensiamo a lei, pensiamo a tutte le giovani donne e ragazze a cui devono essere fornite le capacità ed il sostegno per andare avanti.”

In più per la gioia dei suoi fan, Meghan ha svelato che la sorellina di Archie potrebbe arrivare già a giugno!

Ci uniamo alle felicitazioni per l’arrivo ormai imminente della secondogenita del Principe Harry e di Meghan Markle, che di sicuro sarà accolta come una piccola principessa da tutta la famiglia!