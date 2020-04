‘L’ha fatta piangere’ Meghan Markle rissa furiosa con Kate, la rivelazione di Sarah Ferguson

A quasi due anni dal matrimonio tra Harry e Meghan emerge la spiazzante verità sul litigio tra Lady Markle e Kate Middleton. La verità rivelata Sarah Ferguson: ‘Da quel giorno non si sono più parlate’

Da quanto Meghan Markle è entrata a far parte della famiglia Reale non si fa altro che parlare della enorme frattura con Kate Middleton, tanto profonda da determinare un allontanamento anche tra William e Harry, prima molto legati.

E se fino a qualche ora fa convivevamo col dubbio che tutto questo sia sempre stata una enorme montatura per incentivare il gossip della corte inglese, ne è arrivata la conferma.

Il litigio c’è stato e come! A rivelarlo Sarah Ferguson, Duchessa di York, Zia dei Principi Widsor. Scopriamo tutti i dettagli.

Il litigio tra le Duchesse

Come ben sappiamo Meghan e Kate sono due donne diverse che condividono solo il matrimonio con due membri importanti della famiglia reale, i figli del Principe Carlo e Lady Diana.

Come ben noto i due Principi nonostante si fossero ripromessi di supportarsi sempre, soprattutto dopo la morte della cara mamma, Diana Spencer, oggi sono si sono allontanati.

I motivi sarebbero legati non solo ll trasferimento da parte di Harry e Meghan in California, ma anche ed evidentemente a screzi relativi ai ruoli nella famiglia reale e al legame tra le loro consorti che non sarebbe dei migliori.

Assodata l’esistenza della lite, quando è iniziato tutto?

Sarah Ferguson: quando è iniziato ‘l’odio’ tra Kate e Lady Markle

A rispondere alla domanda a cui i sudditi inglesi e gli affamati di gossip stavano aspettando da tempo, è stata Sarah Ferguson, la moglie del fratello del Principe Carlo.

Secondo quanto rivelato dalla Duchessa di York, Meghan Markle e Kate Middleton avrebbero avuto un durissimo scontro durante la prova dell’abito da damigella di Charlotte, secondogenita del Principe William.

Uno scontro tanto acceso da condurre la Duchessa di Cambridge alle lacrime. E’ da quel giorno le due si sarebbero allontanate stando al racconto di Beatrice e Eugenie. Ma ancora nulla di chiaro quanto ai motivi.