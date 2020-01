La rivelazione sui veri motivi che ci sarebbero dietro la lite tra Meghan Markle e Kate Middleton dipenderebbero dalla gelosia per Harry

Meghan Markle non ci sta e svela tutti i retroscena della decisione di lasciare Buckingham Palace. Anche questioni di cuore alla base della lite tra la Duchessa di Sussex e Kate Middleton.

Il legame spezzato tra i “Fab Four”

Fin da bambini i Principi William ed Harry sono sempre stati legatissimi anche se con un rapporto fatto di piccole litigate sempre sistemate grazie al grande amore che li legava.

In seguito l’arrivo di Kate Middleton prima come fidanzata di William poi come moglie dal 2010 non li ha allontanati anzi, ha rafforzato ancora di più il rapporto ed i tre giovani erano inseparabili all’Università ed in seguito.

Il Principe Harry e Kate Middleton avevano un rapporto di amicizia stretto e confidenziale e qualcuno aveva anche ipotizzato un rapporto più stretto, sempre con tranquillità smentito dagli interessati.

Dopo il matrimonio di Harry con Meghan Markle nel 2018 però il rapporto tra i fratelli e le cognate si è pian piano incrinato, con l’abbandono dei Duchi di Sussex del loro ruolo nella Fondazione Heads Togheter.

Meghan Markle rompe l’accordo con la Regina e spiffera tutto?

Le liti e le incomprensioni all’interno della Famiglia Reale sarebbero continuate finché pochi giorni fa Il Principe Harry e Meghan Markle hanno comunicato il loro addio a Buckingham Palace.

Nel summit tenuto d’urgenza tra i membri della Famiglia Reale l’accordo raggiunto prevedeva che i Duchi di Sussex non concedessero interviste sulla situazione.

Eppure a quanto emerge nelle ultime ore pare proprio che la Markle abbia già deciso di infrangere anche questo patto con la Regina come riporta piùdonna.

Pare infatti che Meghan abbia parlato con Ellen Degeneres la conduttrice americana del noto show di interviste e sua cara amica da tempo.

La conduttrice avrebbe rivelato di aver parlato con Meghan davanti alle telecamere. Sulle rivelazioni le ipotesi trapelate riguardano ovviamente i motivi del Megxit ed in particolare l’astio con la cognata Kate Middleton.

Il vero motivo sarebbe impensabile: per Meghan la Middleton avrebbe avuto un rapporto troppo stretto e morboso con suo marito già prima del matrimonio cercando di dissuaderlo dallo sposarla ed in eseguito la loro vicinanza sarebbe stata troppo da sopportare per la Duchessa di Sussex.

Forse si dovrà aspettare poco dunque per sapere tutta la verità e si capirà anche come agirà la Regina Elisabetta dopo l’ennesimo colpo.