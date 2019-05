Meghan Markle ‘prende in giro’ Lady Diana: il gesto della moglie di Harry non piace ai sudditi

Meghan Markle imita Lady Diana, la principessa più amata di sempre, facendo dei gesti identici che non passano inosservati

In molti hanno notato che i gesti della Duchessa sono simili ai comportamenti di Lady Diana, comportandosi in pubblico proprio come la mamma del marito Harry.

Ovviamente la cosa non è piaciuto particolarmente ai sudditi che in qualche modo la vedono come un’emulazione fuori luogo, una mancanza di rispetto. Ma forse, il suo intento, in questi piccoli gesti, è solo quello di omaggiarla.

I gesti di Meghan identici a Lady Diana

Non sono passati inosservati i gesti della bella Meghan Markle che all’occhio di un osservatore attento ricordano molto Lady D, soprannominata la principessa triste.

La moglie di Harry ricalca molti atteggiamenti di Lady D, sopratutto in pubblico.

Ad esempio quando si arriccia una ciocca di capelli per rimetterla dietro l’orecchio, proprio come faceva la madre di Harry ma non è l’unica cosa che è simile. Anche il modo di guardare infatti la ricorda molto la principessa, la testa inclinata e lo sguardo attraverso le sopracciglia un po’ aggrottate.

Poi dopo la nascita del Royal baby Archie, questi atteggiamenti della neo mamma sembrano sempre più insistenti. Anche nel modo di vestire molti pensano che la moglie di Harry abbia preso come icona di stile Diana, indossando spesso completi simili a quelli che lei era solita portare.

Sarà un segnale di timidezza o cerca di copiare una delle principesse più amate di sempre?

La foto di Harry e Meghan e l’omaggio a Lady D

Sull’account ufficiale di Instagram del Principe Harry e Meghan, in onore della festa della mamma, è stata condivisa una foto del piccolo Archie dove si vedono i piedini avvolti in una coperta e la madre della mamma che lo sorregge.

Sullo sfondo sapientemente sfocati ma ancora riconoscibili i fiori preferiti di Lady D: i Non ti scordar di me.

Con questo gesto i neo genitori hanno voluto festeggiare la festa della mamma, ricordando la madre del principe con un tenero omaggio floreale.